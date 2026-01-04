Recuerdo en Mieres a los niños muertos en Gaza con la lectura de sus nombres

El parque Jovellanos de Mieres acogerá este martes, día 6 de enero, a las 12.30 horas, un acto simbólico de lectura de 180 nombres de niñas y niños gazatíes asesinados. La iniciativa da continuidad, a escala local, a la acción celebrada el pasado 11 de octubre en el Centro Niemeyer, dentro de una campaña que se está desarrollando en distintos puntos de Asturias.

El acto está impulsado por la Plataforma de Colectivos Asturianos contra el Genocidio Palestino, que agrupa a más de 60 organizaciones de la comunidad autónoma, y cuenta con la adhesión de diversos colectivos de Mieres. El objetivo es completar, a través de sucesivas lecturas públicas, los 18.000 nombres recogidos en un registro oficial validado por Naciones Unidas, una cifra que continúa aumentando pese al anuncio de un aparente acuerdo de paz. En la explanada del Centro Niemeyer se inició esta acción con la lectura de 1.800 nombres. La lectura pública busca preservar la memoria de las víctimas más jóvenes del conflicto . Elegir el 6 de enero, una fecha cargada de simbolismo en torno a la infancia.