"Aceptad a todo el mundo, la diversidad nos hace más fuertes y felices", piden los Reyes Magos a los niños de Langreo

“Aceptad a todo el mundo tal y como es, porque la diversidad nos hace más fuertes y más felices”. Es el mensaje de los Reyes Magos, en boca de Gaspar, a los niños de Langreo. Sus Majestades comenzaron su recorrido por el concejo cuando aún no había anochecido. No querían que les pillase el mal tiempo que se había anunciado y que finalmente no fue para tanto. Así que partieron de Ciaño a las cinco de la tarde y ya desde el inicio del recorrido recibieron el cariño de cientos de personas. Los responsables de la organización del desfile real aseguraban que este año había mucha más gente en las calles que en visitas anteriores de sus Majestades de Oriente. “Gracias por recibirnos con tanta ilusión, qué alegría ver tantas caras sonrientes”, les dijo Melchor a los niños langreanos. El rey de larga y frondosa barba blanca aseguró que tanto él como Gaspar y Baltasar estaban “muy orgullosos” porque los niños “han sido muy buenos este año”.

La carroza de Baltasar a su paso por Sama / L. M. D.

La comitiva real

La comitiva real la abría una batucada de pastorcillos que ya anunciaba la alegría. Tras ellos, la estrella de Oriente marcaba el camino de sus Majestades hacía el Portal de Belén, donde María y José les esperaban para adorar al niño. Una cohorte de romanos anunciaba la llegada del séquito real, encabezado por el príncipe Aliatar. Tras él, y ya desatando la locura de los más pequeños, el Rey Melchor, uno de los preferidos por los niños que se agolpaban en la carretera. A la altura de la Plaza de La Salve, ya en el distrito de Sama, cientos de personas saludaban a los reyes que lanzaban caramelos una y otra vez. Había niños que ni con caramelos eran capaces de distraer la mirada de los magos. “Melchor, Melchor, Melchor”, celebraba un pequeño dando saltos, no para llamar al Rey sino como intentando creerse que lo tenía delante. La sonrisa de su madre era tan infantil como la del pequeño. Es lo que tiene la noche más mágica del año, que todos regresamos a la infancia.

Los Reyes enfocaron entonces la calle Constitución, la carretera general que atraviesa el distrito de Sama, y en las aceras había cada vez más público. Tras ellos iban las carrozas con los regalos. “Casi no cabemos nosotros, están llenas de regalos para los niños”, bromeaba Melchor. Cerrando el desfile, un antiguo camión de bomberos y el dispositivo de limpieza del Ayuntamiento de Langreo.

Gaspar y Baltasar con el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García / D. O.

A las seis y cuarto de la tarde Melchor, Gaspar y Baltasar eran recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García. “Tenemos a tres personas muy importantes”, dijo el regidor desde el balcón del Ayuntamiento. Los Magos se asomaron entre los aplausos del público. Melchor tomó la palabra para saldar a los langreanos y explicarles a los niños que “este año vuestros padres han trabajado muchísimo para que la maga no faltara en casa, y lo han logrado trabajando en equipo, con respeto y tolerancia. Esa es la verdadera magia”. Gaspar celebró que los niños de Langreo no hubiesen pedido en sus cartas solo cosas materiales, “habéis deseado salud, bienestar para las personas que queréis, que se arreglen los problemas del mundo y que haya paz… y tenéis razón”.

Baltasar pidió a los niños que no dejen de soñar. “Seguid deseando cosas bonitas porque sabemos que desear cosas bonitas es el primer paso para que sucedan”.

Baltasar llegando al Ayuntamiento de Langreo / D. O.

Los Reyes saludaron desde el balcón y volvieron de nuevo a sus carrozas para continuar su recorrido por Langreo. En La Felguera, cientos de niños les esperaban en las calles. Ellos siguieron repartiendo toneladas de caramelos desde sus carrozas. La comitiva llegó al teatro José León Delestal y los más pequeños tuvieron la inmensa suerte de saludar a sus Majestades.

Una de las carrozas de la cabalgata de Blimea / LNE

Visita real a todos los concejos del valle del Nalón

Los Reyes no solo visitaron Langreo en la tarde-noche más mágica del año. El resto de concejos del valle del Nalón también vieron pasar la cabalgata real cargada de regalos. En San Martín del Rey Aurelio Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron Blimea, Sotrondio, El Entrego, el valle de Santa Bárbara, el valle de la Güeria de Carrocera y La Invernal. En Laviana pasaron por la Pola y por Barredos. En Sobrescobio estuvieron en Rioseco y Soto de Agues. Finalmente, abandonaron Asturias por el puerto de Tarna tras desfilar por Campo de Caso.