Barros, en Langreo, con todo listo para recibir a los Reyes

La Asociación de Vecinos de Barros tiene ya todo preparado para la llegada de los Reyes Magos. Este fin de semana los vecinos montaron su tradicional Belén viviente y recibieron la visita del príncipe Aliatar, emisario de sus Majestades de Oriente. Durante la jornada, los niños y niñas acudieron a entregarle sus cartas y recibieron revoltijos y caramelos. En el Belén viviente de Barros hubo romanos, castañeras, pastoras y pastorcillas, además de ovejas, vacas y la mula. Tampoco faltaron San José, María y el Niño Jesús, la estrella de la Navidad y el paje, en una celebración que reunió a numerosos vecinos y visitantes.