Barros, en Langreo, con todo listo para recibir a los Reyes

La localidad celebró un Belén viviente y recibió la visita de Aliatar

Belén viviente en Barros, Langreo

Belén viviente en Barros, Langreo / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

La Asociación de Vecinos de Barros tiene ya todo preparado para la llegada de los Reyes Magos. Este fin de semana los vecinos montaron su tradicional Belén viviente y recibieron la visita del príncipe Aliatar, emisario de sus Majestades de Oriente. Durante la jornada, los niños y niñas acudieron a entregarle sus cartas y recibieron revoltijos y caramelos. En el Belén viviente de Barros hubo romanos, castañeras, pastoras y pastorcillas, además de ovejas, vacas y la mula. Tampoco faltaron San José, María y el Niño Jesús, la estrella de la Navidad y el paje, en una celebración que reunió a numerosos vecinos y visitantes.

Barros, en Langreo, con todo listo para recibir a los Reyes

