El "grifo" de Asturias recupera sus reservas tras un otoño en mínimos históricos: así están los embalses que dan de beber al centro de la región

El "grifo" de Asturias vuelve a tener una reserva abundante de agua. Tras las lluvias de las últimas semanas, el complejo de embalses Tanes-Rioseco, en los concejos de Caso y Sobrescobio, del que bebe toda la zona central de Asturias, y el pantano de los Alfilorios, una de las principales "fuentes" de Oviedo, están al 78 por ciento de su capacidad, muy por encima de las cifras del pasado año por estas mismas fechas (69 por ciento) y de la media de la última década (67 por ciento). Todo ello después de un inicio del otoño anormalmente seco que llegó a dejar las reservas de agua en los tres embalses en mínimos históricos por la escasez de lluvias, una situación que obligó incluso a aplicar restricciones en el consumo de agua en concejos como Oviedo.

Ahora, dos meses después la situación ha cambiado completamente. Sobre una capacidad total de almacenamiento de los tres pantanos de 46 hectómetros cúbicos de agua, las reservas alcanzan un volumen de 36 hectómetros cúbicos, un 78 por ciento de la capacidad global. El cambio es especialmente llamativo en el pantano de Tanes, el más grande de los tres, con una capacidad de 34 hectómetros cúbicos. El pantano casín estaba a mediados de noviembre al 44,12 de su capacidad. Esos días empezaron a verse algunas edificaciones que llevaban años bajo el agua y los vecinos temían que incluso llegara a emerger el puente de la antigua carretera que no se ve desde hace 25 años.

Tanes se encuentra ahora al 82 por ciento de su capacidad (casi el doble que el citado 44 por ciento de noviembre), con unas reservas de agua de 28 hectómetros cúbicos y muy por encima del pasado año (67 por ciento) y de la medida de la década (68). Rioseco, por su parte, se encuentra al 100 por ciento de su capacidad, ya que tiene embalsados cuatro hectómetros cúbicos, los mismos que tiene de capacidad. En el caso de los Alfilorios, en Morcín, las reservas bajan, ya que se encuentra a la mitad de su capacidad. Tiene embalsados cuatro hectómetros cúbicos sobre un volumen total de almacenamiento de ocho.

Lluvias

Las lluvias de las últimas semanas han aliviado una situación que era preocupante hace mes y medio, no solo por las menguadas reservas de agua que presentaban los pantanos de Redes y Morcín entonces. Alfilorios apenas rozaba entonces el 30 por ciento de su capacidad, lo que situó su situación en nivel de prealerta según la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, mientras que Tanes no llega al mencionado 50 por ciento. La escasez de precipitaciones en otoño, tras un año ya seco en invierno, primavera y verano, obligó a activar medidas antisequía en Oviedo.

El área municipal de Aguas y Saneamiento del ayuntamiento ovetense puso en marcha un paquete de actuaciones para reducir el consumo en los servicios públicos, aunque sin impacto en el uso doméstico o industrial. Entre las medidas figuraban la reducción de los baldeos, el apagado de fuentes ornamentales que no dispusieran de circuito cerrado y el cierre de las fuentes de beber con chorro continuo. También se suspendieron el riego en parques y zonas verdes, salvo en jardines con plantas de flor, donde se mantuvo el mínimo necesario. El gobierno local completó estas acciones con una campaña de información y concienciación ciudadana sobre el ahorro de agua.

Central

El abastecimiento de agua no es el único uso del sistema de pantanos de Tanes-Rioseco, que también se utiliza para generar energía. Una función que se verá ampliada. La compañía EDP fijó el pasado mes de diciembre la inversión definitiva que destinará a poner en marcha una central hidráulica junto a la presa de Sobrescobio.

Se trata de una instalación de 3,2 MW de potencia instalada, que supondrá un desembolso cercano a los 8 millones de euros, indicaron entonces responsables de la multinacional. "Esta nueva central, de tipo ‘pie de presa’, entrará en funcionamiento en 2026 y generará cada año la energía eléctrica equivalente al consumo de 2.000 hogares, aproximadamente 8 GWh/año", expusieron.