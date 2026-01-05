La Guardia Civil prepara su desembarco en el nuevo cuartel de Mieres tras 15 años de "destierro"

Fue en enero del año 2011, hace ya tres lustros, cuando la Guardia Civil de Mieres se veía obligada a abandonar de forma urgente el antiguo cuartel ubicado en la Avenida de Méjico. Una visita de varios arquitectos del Ministerio del Interior fue el detonante del desalojo, toda vez que detectaron una combinación fatal para un inmueble: aluminosis más carbonatosis, lo que hizo el cuartel inhabitable. Ahora, en 2026, los agentes volverán a la entrada de Mieres, pero en un moderno y nuevo edificio, cuya construcción está prácticamente finiquitada. Solo quedan pequeños remates y definir cuando se realizará el traslado, previsiblemente en primavera.

Según ha podido saber este diario, responsables de la Guardia Civil han visitado recientemente el Ayuntamiento de Mieres para hablar con los responsables municipales sobre el traslado a su nueva ubicación. Aunque no hay fecha, lo cierto es que estos movimientos hacen deducir que el desembarco de los agentes en el nuevo cuartel no se alargará más allá del primer semestre de 2026, un lustro después de iniciarse las obras de construcción y después de los numerosos parones que sufrieron por diversas causas.

Equipamiento

Desde su desalojo del cuartel de San Pedro, la Guardia Civil viene prestando servicio en el antiguo centro de salud Sur de Mieres, un edificio que llevaba dos años en desuso antes de su reconversión en improvisadas dependencias para la Benemérita. Una temporalidad que ha excedido todo plazo, alargándose durante más de tres lustros. Algo que parece que va a tocar a su fin.

El traslado de los agentes, eso sí, parece que se hará también con el nuevo cuartel sin partida presupuestaria para comprar nuevo equipamiento. Así, la plantilla deberá trasladarse con los materiales que viene usando en el antiguo centro de salud hasta que el Gobierno de España consigne fondos para la compra de nuevos enseres con los que equipar las instalaciones.

Esta década y media de transición entre ambos cuarteles no ha sido sencilla. Primero por la falta de dinero para ejecutar el nuevo cuartel. En enero del año 2016, un lustro después del traslado, el entonces delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, anunciaba una inversión plurianual para el proyecto, que culminaría en 2019. Un anuncio que quedó en papel mojado, ya que la construcción del inmueble no arrancaría hasta 2021, después de varias modificaciones en los documentos técnicos.

Problemas de inundaciones a los pocos meses obligaron a parar los trabajos, y no se retomaron hasta finales de 2022. Y de nuevo en 2023, un nuevo parón, para introducir mejoras de eficiencia energética en el proyecto. En la primavera de 2024 se retomaron de nuevo y cogieron buen ritmo, hasta que ahora ya parecen prácticamente terminadas. La nueva casa de la Guardia Civil de Mieres está cada vez más cerca de estrenarse.