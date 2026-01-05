Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), junto al jefe de la Zona Centro, han localizado este lunes por la mañana a un varón que había desaparecido en La Foz (Morcín) y que ha resultado fallecido tras sufrir una caída por un talud.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso de la familia a las 21.52 horas de este domingo. En la llamada indicaron que el hombre, como solía hacer, había salido a pasear por la senda que discurre de La Foz a Les Maces y no había regresado a casa.

Tras la alerta, se activó un amplio dispositivo de búsqueda con el jefe de bomberos de la Zona Centro y efectivos de los parques de Mieres, Proaza y La Morgal, además del Grupo de Rescate, la Unidad Canina y la Unidad de Drones.

Durante el rastreo, a las 23.56 horas se informó de que el afectado había sido localizado y que había sufrido una caída por un talud. De inmediato se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del equipo sanitario de la UVI móvil de Oviedo, activada por el SAMU.

Finalmente, nada se pudo hacer por salvarle. El hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico. La sala del 112 Asturias también informó a la Guardia Civil y al SAMU.