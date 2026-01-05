Langreo paraliza el convenio para construir 110 viviendas públicas en el barrio del Puente: "Hay que contar con los vecinos"

Regalo de Reyes para los vecinos del barrio del Puente, en Langreo, pero crisis entre el gobierno local, de IU, y la consejería de Ordenación del Territorio del Principado, liderada por Ovidio Zapico, coordinador de la coalición de izquierdas en Asturias.

El alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, se ha mostrado tajante al anunciar que el consistorio “no va a firmar ningún acuerdo con el Principado sin antes haber llegado a un acuerdo con los vecinos”. Hace referencia el regidor al convenio entre las dos administraciones para la construcción de tres bloques con 110 viviendas públicas de alquiler asequible en la zona baja del barrio, la más cercana a los terrenos que quedan liberados tras el soterramiento ferroviario de Langreo. Esta actuación, anunciada recientemente por Zapico y el propio alcalde, conlleva la expropiación y el derribo de más de medio centenar de viviendas, algo a lo que se oponen rotundamente los vecinos.

3,8 millones para expropiaciones

El pasado 17 de diciembre, el Alcalde bendecía en un primer momento el proyecto junto a Zapico y el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro. Antes de entrar en la letra pequeña, aseguraba que el convenio cumplía "con las expectativas de unos vecinos que llevan muchos años encerrados y sufriendo las consecuencias de una obra inacabable". Roberto García da ahora marcha atrás y afirma que no rubricará ese acuerdo. El convenio debe ser ratificado por el Pleno municipal y posteriormente por el Consejo de Gobierno del Principado. Ignacio Ruiz Latierro señaló que las tres unidades de gestión, las parcelas en las que se construirán los edificios, ya están en el Plan General de Langreo, con lo que no hay que modificarlo, lo que alargaría la tramitación. Zapico calculaba que esos trámites estarían cumplimentados a finales de febrero y entonces se podría empezar el proceso de expropiación de las viviendas para lo que hay una partida de 3,8 millones de euros en los presupuestos regionales de este 2026. “Es una gran noticia que el Principado tenga ese dinero para el barrio de el Puente”, celebró el Alcalde, pero tras analizar a fondo el documento, aseguró que “aquí no se va a hacer nada a calzador ni en contra de unos vecinos que llevan 16 años soportando las obras del soterramiento”.

Vecinos de la calle José Álvarez Valdés ante el Ayuntamiento de Langreo / D. O.

Rechazo vecinal

El proyecto diseñado por el Principado afecta a la calle José Álvarez Valdés y los vecinos entienden que ahí no es donde se debe actuar sino en la parte alta del barrio, que según ellos se ha convertido en un gueto. El Alcalde coincide con ellos en que “hay que hacer una intervención” en la zona más degradada del barrio, donde hay casas que se están cayendo y donde el Ayuntamiento tiene previsto derribar algunas de esas viviendas abandonadas y/o okupadas.

“Después de 16 años aguantando las obras del soterramiento, no se va a firmar ningún convenio sin un proceso de diálogo y acuerdo con esos vecinos”, insistió García, que apuntó que ese proceso se iniciará este mimo mes de enero.

El pasado 26 de diciembre un nutrido grupo de vecinos afectados por el proyecto mantuvieron un encuentro con el concejal de Obras, Pablo Álvarez, en el que mostraron su total rechazo a los planes del Principado. “No lo vamos a permitir, como si tenemos que quedarnos de okupas”, alertaba María Núñez, vecina de la zona desde hace más de sesenta años. La mujer denuncia que “durante los dieciséis años de las obras del soterramiento de las vías de FEVE no nos dieron ninguna licencia para arreglar nuestras casas y ahora nos dicen que nos las van a tirar”. Los vecinos entiende además que sus viviendas han perdido valor en la dos últimas décadas precisamente porque no les permitieron arreglarlas y por el deterioro que ha sufrido el barrio por las obras del soterramiento. Los vecinos mostraron su unidad y su intención de “luchar juntos para buscar alternativas a la expropiación”. No rechazan la construcción de esas 110 viviendas públicas pero entienden que se pueden hacer en otra zona del barrio.

Mediación

En ese encuentro, el edil de Obras se comprometió a que el Ayuntamiento ejerciese de mediador entre los afectados y el Principado. “El Ayuntamiento tiene obligación de escuchar a los vecinos y entendemos que cualquier mejora en el barrio debe contar con un consenso vecinal”, afirmó Álvarez que aclaró que “de momento” no hay nada firmado entre las administraciones local y regional. En opinión del concejal “el Principado debe escuchar las alternativas propuestas por los vecinos”. Ahora es el propio alcalde en que toma las riendas y paraliza el proyecto diciendo que no se va a firmar el convenio y enfrentándose a su propio partido en el gobierno regional.