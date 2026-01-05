Música clásica para empezar el año en "La Montera" de Sama

La Sociedad "La Montera" de Sama de Langreo inició el año con música clásica. Los intérpretes Cristina Esclapez, Ludwig Dürichen y Nicolás Marqués (el Ensemble Redes Musicales) ofrecieron un repertorio con piezas de Vivaldi, Schumann, César Frank y Schostakóvich.

Cristina Esclapez, pianista, es profesora de la Escuela Superior de Música de Cataluña e intérprete de amplia trayectoria en música de cámara, con grabaciones en discográficas como Harmonia Mundi. Ludwig Dürichen, violinista, es ayuda de concertino de la Orquesta Sinfónica de Galicia y presidente de la Asociación Redes Musicales. Nicolás Marqués, violinista, es estudiante de la Escuela Superior de Música de Cataluña y miembro de la Asociación Redes Musicales.