Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incursión de EE UU en VenezuelaFarmacias de guardia AsturiasCabalgatas de ReyesLagos de CovadongaApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Música clásica para empezar el año en "La Montera" de Sama

El concierto en &quot;La Montera&quot;.

El concierto en "La Montera". / Antón García

L. M. D.

Langreo

La Sociedad "La Montera" de Sama de Langreo inició el año con música clásica. Los intérpretes Cristina Esclapez, Ludwig Dürichen y Nicolás Marqués (el Ensemble Redes Musicales) ofrecieron un repertorio con piezas de Vivaldi, Schumann, César Frank y Schostakóvich.

Cristina Esclapez, pianista, es profesora de la Escuela Superior de Música de Cataluña e intérprete de amplia trayectoria en música de cámara, con grabaciones en discográficas como Harmonia Mundi. Ludwig Dürichen, violinista, es ayuda de concertino de la Orquesta Sinfónica de Galicia y presidente de la Asociación Redes Musicales. Nicolás Marqués, violinista, es estudiante de la Escuela Superior de Música de Cataluña y miembro de la Asociación Redes Musicales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
  2. Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices
  3. El Principado destina más de 2,5 millones para la carretera que une las localidades morciniegas de Argame y Pedroveya
  4. Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda
  5. Hablan las familias y los profesores de los escolares de Lena que iban en el autobús que chocó en Llanes contra la conductora que entró equivocada en la autovía: “Fueron unos segundos terribles, los niños han vuelto a nacer”
  6. Parece Noruega, pero es Asturias: el pueblo nevado de cuento en el que todas sus casitas tienen tejados de capirote
  7. ¡Mucho ojo!, papeletas en fuera de juego': este es el club de fútbol asturiano que ha denunciado la venta de participaciones falsas para el sorteo del Niño
  8. Los jóvenes tendrán nueva casa en Mieres: 700.000 euros para adecuar uno de los chalés Anasagasti, joyas arquitectónicas

Música clásica para empezar el año en "La Montera" de Sama

Música clásica para empezar el año en "La Montera" de Sama

Langreo paraliza el convenio para construir 110 viviendas públicas en el barrio del Puente: "Hay que contar con los vecinos"

Langreo paraliza el convenio para construir 110 viviendas públicas en el barrio del Puente: "Hay que contar con los vecinos"

Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín

Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín

La Guardia Civil prepara su desembarco en el nuevo cuartel de Mieres tras 15 años de "destierro"

La Guardia Civil prepara su desembarco en el nuevo cuartel de Mieres tras 15 años de "destierro"

Barros, en Langreo, con todo listo para recibir a los Reyes

Barros, en Langreo, con todo listo para recibir a los Reyes

El PP acusa a PSOE e IU de bloquear la mejora de la pista Cenera-Riosa, al dejarla sin fondos: "Toman el pelo a los vecinos"

El PP acusa a PSOE e IU de bloquear la mejora de la pista Cenera-Riosa, al dejarla sin fondos: "Toman el pelo a los vecinos"

Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda

Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda

El "grifo" de Asturias recupera sus reservas tras un otoño en mínimos históricos: así están los embalses que dan de beber al centro de la región

Tracking Pixel Contents