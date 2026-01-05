Música clásica para empezar el año en "La Montera" de Sama
L. M. D.
Langreo
La Sociedad "La Montera" de Sama de Langreo inició el año con música clásica. Los intérpretes Cristina Esclapez, Ludwig Dürichen y Nicolás Marqués (el Ensemble Redes Musicales) ofrecieron un repertorio con piezas de Vivaldi, Schumann, César Frank y Schostakóvich.
Cristina Esclapez, pianista, es profesora de la Escuela Superior de Música de Cataluña e intérprete de amplia trayectoria en música de cámara, con grabaciones en discográficas como Harmonia Mundi. Ludwig Dürichen, violinista, es ayuda de concertino de la Orquesta Sinfónica de Galicia y presidente de la Asociación Redes Musicales. Nicolás Marqués, violinista, es estudiante de la Escuela Superior de Música de Cataluña y miembro de la Asociación Redes Musicales.
- Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices
- El Principado destina más de 2,5 millones para la carretera que une las localidades morciniegas de Argame y Pedroveya
- Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda
- Hablan las familias y los profesores de los escolares de Lena que iban en el autobús que chocó en Llanes contra la conductora que entró equivocada en la autovía: “Fueron unos segundos terribles, los niños han vuelto a nacer”
- Parece Noruega, pero es Asturias: el pueblo nevado de cuento en el que todas sus casitas tienen tejados de capirote
- ¡Mucho ojo!, papeletas en fuera de juego': este es el club de fútbol asturiano que ha denunciado la venta de participaciones falsas para el sorteo del Niño
- Los jóvenes tendrán nueva casa en Mieres: 700.000 euros para adecuar uno de los chalés Anasagasti, joyas arquitectónicas