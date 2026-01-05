El PP acusa a PSOE e IU de bloquear la mejora de la pista Cenera-Riosa, al dejarla sin fondos: "Toman el pelo a los vecinos"

La diputada regional del Partido Popular Gloria García acusó al PSOE e Izquierda Unida de "tomar el pelo a los vecinos de Cuna y Cenera", en Mieres, tras votar en contra de la enmienda presentada por el PP a los Presupuestos del Principado para actuar en la pista que une Cenera con Riosa, una vía que se quedó hace años a medio ejecutar.

García recordó que en noviembre el PSOE impulsó en el Ayuntamiento una moción para reclamar esa intervención, aprobada por unanimidad, pero que no se tradujo en un compromiso presupuestario real.

Ante la ausencia de financiación autonómica, el PP presentó una enmienda de 150.000 euros para una primera actuación, que fue rechazada por PSOE, IU y la diputada no adscrita Covadonga Tomé, una decisión que calificó de "incoherente".