Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín

Un vecino de La Foz de Morcín perdió la vida a primera hora de la noche del domingo tras sufrir un fatal accidente a escasos 50 metros de su domicilio, situado en el barrio de Quintana. El fallecido, José Polonio Miguélez, de 76 años de edad y muy conocido en el municipio, cayó por encima de un pequeño murete que separa la acera del jardín exterior de una vivienda unifamiliar, golpeándose violentamente la cabeza. En ese momento realizaba su habitual paseo tras la cena, una costumbre diaria que formaba parte de su rutina.

La alarma por su desaparición

Fue la familia la que dio la voz de alarma al no regresar Polonio a casa a la hora habitual. Eran aproximadamente las 21:52 horas cuando el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió la llamada alertando de su desaparición. Los familiares explicaron que, como solía hacer, había salido a caminar por la senda que discurre entre La Foz y Les Maces, un trayecto perfectamente conocido para él.

Amplio dispositivo de búsqueda

De inmediato se activó un amplio dispositivo de búsqueda coordinado por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Hasta la zona se desplazaron el jefe de Bomberos de la zona centro, efectivos de los parques de Mieres, Proaza y La Morgal, así como el Grupo de Rescate, la Unidad Canina y la Unidad de Drones, iniciándose un operativo que se prolongó durante casi una hora. La búsqueda fue corta, pero acabó con las peores noticias.

Hallazgo sin vida

Finalmente, a las 23:56 horas, los equipos localizaron al vecino, que había sufrido una caída desde una altura de poco más de metro y medio. Nada más encontrarlo, los efectivos iniciaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del equipo sanitario de la UVI Móvil de Oviedo, activada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). Sin embargo, nada se pudo hacer por salvarle la vida. El fallecido presentaba un grave traumatismo craneoencefálico.

Intervención de la Guardia Civil

La sala del 112 del SEPA también informó del suceso a la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias oportunas, así como al SAMU. El cuerpo fue trasladado posteriormente para la realización de la autopsia.

Conmoción en el concejo

El trágico suceso ha causado una profunda conmoción en Morcín, donde Polonio Miguélez era una persona muy conocida y querida. Durante un tiempo regentó el bar del pozo Monsacro, lo que le hizo ganarse el aprecio de numerosos vecinos. “Salía todos los días a pasear por la tarde y después de cenar”, explicaron a este diario algunos residentes. “Normalmente lo hacía acompañado de su mujer, pero este domingo ella decidió quedarse en casa, posiblemente porque hacía bastante frío”, añadieron.

Una fatalidad

Entre los vecinos se barajan distintas hipótesis sobre lo ocurrido. “Ha sido una fatalidad”, coinciden todos. “Lo más probable es que se encontrara mal y se apoyara en el muro, porque no tiene sentido que se cayera dentro del jardín mientras paseaba”. El desnivel del lugar es de poco más de metro y medio, una altura que acabó siendo mortal debido al golpe en la cabeza.

La falta de alumbrado

Uno de los testimonios recabados por este diario lamenta lo ocurrido y aporta más detalles sobre el lugar exacto del accidente: “Polonio se mató al caer al jardín de Marisa, aquí en Quintana, en La Foz. Fue a solo 50 metros de su casa”. El vecino también quiso destacar una circunstancia que pudo dificultar su localización: “Lo estuvieron buscando durante bastante tiempo y nadie lo vio porque el alumbrado público de la parte de abajo no funcionaba”.

Muy querido en el pueblo

José Polonio, conocido también como “Josechu” por su entorno más cercano, se crio en Les Mazas, en el seno de una familia numerosa que había emigrado desde Andalucía. Hace ya unos treinta años se trasladó a una vivienda del barrio de Quintana, donde llevaba una vida tranquila. Le gustaba caminar por los alrededores y en ocasiones alargaba el paseo hasta Les Mazas, una zona con acera y bien asfaltada.

La tragedia ha dejado consternada a toda la localidad. “Son una familia muy apreciada en el pueblo”, coinciden quienes lo conocían. El silencio y la tristeza se apoderaron este lunes de La Foz de Morcín, que despide a uno de sus vecinos más queridos tras un suceso tan inesperado como doloroso.