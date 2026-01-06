Aller, preparado para la magia del ilusionista José Armas este miércoles 7 de enero

Este miércoles 7 de enero a las 12.00 horas, en el Teatro Cine Carmen de Moreda (Aller), tendrá lugar el espectáculo de José Armas “El Ilusionista”. Se trata de una nueva propuesta de este reconocido mago, con la que espera "conquistar durante los próximos meses" al público de gran parte de España: ya tiene previstas funciones en Palencia, Zaragoza, Burgos, Teruel, León y distintos puntos de Asturias.

"El ilusionista" José Armas, organizador de la Semana Mágica de Gijón, ha llegado a presentar sus espectáculos a nivel internacional, en ciudades como París, Bruselas o Lisboa. También en la capital de España, Madrid. Sus espectáculos se caracterizan por una cuidada puesta en escena, elegancia artística y por grandes dosis de humor. Presentan, además, un recorrido "por todas las disciplinas del ilusionismo, desde la magia más clásica a la más moderna con efectos espectaculares, dominando todas las disciplinas de la magia: grandes ilusiones, con apariciones y desapariciones de personas, cortar a personas en pedazos, levitaciones, hipnosis, escapismo, predicciones, cartomagia, mentalismo, teletransportaciones, arriesgados números con fuego y explosivos…".

En el espectáculo que se verá en Aller, Armas incluirá "grandes ilusiones, pero tendrán también un papel fundamental los retos mentales con adivinaciones y predicciones", siempre con el público como protagonista.