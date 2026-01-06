El arte religioso en San Martín del Rey Aurelio

En 2005 se publicó en Internet un completo estudio con una relación de las construcciones e imágenes religiosas que se reparten por el Concejo de San Martín del Rey Aurelio. Sus autores fueron dos jóvenes que trabajaban entonces para el Ayuntamiento: Daniel Ceñera, redactor de los textos, y Enol Muñiz, responsable de las fotografías. Este trabajo sirvió para elaborar una paneles que llamaron la atención en la FEMEX, que se celebra cada año en el parque de El Florán y el Ayuntamiento encargó un CD que aún sirve de fuente para los investigadores. También se editó más tarde en papel, aunque por una de esas miserias culturales a las que tan acostumbrados estamos en esta tierra, en la publicación no figuraron los nombres de los dos autores.

Hablamos de un inventario bien documentado, fruto de jornadas de intenso trabajo de campo, que nos acerca al devenir histórico de esta parte de la Montaña Central resaltando la importancia que tuvieron aquí las peregrinaciones a Santiago y ya en el siglo XX los cambios que trajo el proceso industrial al reemplazar las creencias tradicionales por nuevas devociones. Aun así, todavía podemos encontrar huellas de los antiguos cultos en muchas capillas de carácter rural; la mayoría están construidas según las normas del barroco popular y cuentan con pequeños retablos muy parecidos, casi siempre con un cuerpo único de tres calles rematado por un ático semicircular donde se sitúa un Cristo crucificado; sin embargo, en algunas se identifican elementos arquitectónicos más elaborados.

La historia de hoy, vista por Alfonso Zapico. / Alfonso Zapico

Las más antiguas se erigieron entre las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII, aunque no faltan los casos de reconstrucciones sobre templos anteriores que nos llevan hasta la Edad Media. En los interiores abundan las imágenes modernas, pero también encontramos advocaciones de claro origen francés evidenciando la importancia que tuvo en otra época el paso de una de las rutas secundarias del Camino de Santiago por esta comarca.

Rutas

Daniel y Enol articularon cinco rutas por las diferentes parroquias del Concejo para que los interesados se acerquen a conocer cómodamente este patrimonio. Ahora voy a intentar darles algunas pistas sobre lo que pueden encontrar quienes quieran pasar un buen rato en estos paseos.

En la parroquia de Santa Bárbara están las Capillas de la Poladura, dedicada a la Virgen de la Inmaculada; la del Sagrado Corazón y la Iglesia de Santa Bárbara. Las dos primeras son muy recientes y como tal sus imágenes tampoco tienen interés ni nos dan ninguna información sobre las creencias tradicionales. En cambio, la Iglesia de Santa Bárbara está documentada a mediados del siglo XVIII; aunque fue destruida en la década de 1930 y el edificio actual es una reconstrucción. También se perdieron entonces la mayor parte de las imágenes y solo se guarda un San Bartolomé que seguramente formaría parte del retablo del templo anterior.

En la parroquia de El Entrego, la Capilla de Carrocera también puede datarse entre los siglos XVII o XVIII. Fue levantada por la familia García-Argüelles a la que pertenecía Onofre, la esposa de Leopoldo Alas, Clarín; no obstante, la pareja prefirió casarse en otra ya desaparecida, que estaba dedicada a San Ildefonso en La Laguna. Esta de Carrocera se restauró en 1998 y alberga tres figuras; dos son modernas, la tercera es la de la Virgen de la Candelaria, que podría ser tan antigua como la capilla y también está restaurada.

En Lantero se ubica la Capilla de San Antonio, moderna y siguiendo la costumbre construida sobre la original. La imagen del santo tampoco tiene interés. La Capilla de S. Vicente Diácono se encuentra en el pueblo del mismo nombre, con su imagen, la de la Virgen del Rosario y un pequeño crucificado, todas de factura moderna. Por último, la Capilla de Santa María, dedicada a la Virgen de la Cabeza en Villacedré, data del siglo XVIII y a pesar de haber sufrido varias intervenciones es un buen ejemplo de arquitectura barroca popular que se conserva bien y goza de gran devoción en el Concejo.

En la parroquia de La Hueria, su iglesia es de 1955 y buen tamaño, albergando la imagen de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. La de Santo Toribio, en Cocañín, se levantó en 1895 para sustituir a una ermita anterior dedicada al santo, fue incendiada durante la guerra y reedificada en 1940 con planta basilical. Todas sus imágenes son modernas, lo que no impide que la del propio Santo Toribio goce de gran devoción.

Cristo de la Paz

También es muy visitada la Capilla del Cristo de la Paz, en Braniella, en torno a la que se celebra cada septiembre una concurrida romería. La construcción, vuelve a ser del siglo XVII o XVIII, se respetó en la guerra y el Cristo es el original porque un vecino lo escondió en aquellos días; sin embargo en la década de 1950 el templo se vino abajo por culpa de una mina cercana perteneciente a Duro Felguera y la empresa volvió a levantarla con materiales modernos. La misma suerte corrió la Capilla de San Nicolás de la Bara, dedicada a San Nicolás de Tolentino, que estaba situada casi en el fondo del valle, aunque en esta caso se trasladó al alto de La Camperona.

Finalmente, tanto la Capilla del Santo Ángel de la Guarda en L´Edráu, como la de la Virgen en la Magdalena, no se han salvado de estas intervenciones modernas y la segunda llegó a ser utilizada como escuela, por lo que tampoco tienen interés.

En la parroquia de Sotrondio la advocación de San Martín de Tours es una herencia de los peregrinos franceses. El templo alberga en su interior el supuesto sepulcro del Rey Aurelio. Al mismo tiempo puede verse el altar del Santísimo Cristo del Socorro, con una imagen retocada, pero antigua, del Santísimo Cristo que fue de los García Jove, descendientes de los infanzones de San Frechoso, cuya casa solariega está próxima a la iglesia.

Otra capilla, la de San José en Peñateyera ya existía en el siglo XVII, aunque está muy restaurada y la imagen actual tampoco merece la pena.

Blimea

Por último, en la parroquia de Blimea destaca la Capilla de San Mamés, fundada en la Edad Media; no obstante, la obra que ahora vemos data del siglo XVII. Presenta un buen retablo íntegro y con sus imágenes originales y vinculadas con la tradición jacobea: San Antón, Santiago y el mismo San Mamés.

Así mismo, es interesante la Capilla de San Roque, antiguamente dedicada a San Julián, lo que da pie para pensar en una construcción original del tiempo de la monarquía asturiana, cuando se popularizó esta advocación. Después, las excavaciones en terrenos adyacentes han mostrado varios enterramientos anteriores al siglo XIII. La iglesia se remodeló en 1683 y en el centro del retablo muestra un San Roque -otro santo relacionado con las peregrinaciones- con policromía de esa época, pero que según los autores de este trabajo podría haberse copiado de una talla anterior bajo-medieval.

Otras dos capillas, la de Santa Teresa en La Cabezada y la de la Virgen de los Desamparados en Sienra no muestran nada reseñable.

Daniel Ceñera y Enol Muñiz cerraron en 2005 su relación con un apartado dedicado a las Iglesias de San Andrés de El Entrego, de San Martín en Sotrondio y de Nuestra Señora de las Nieves en Blimea que celebraban entonces su cincuenta aniversario. En las dos primeras el arquitecto Francisco de Zuvillaga siguió la moda de recrear elementos románicos y prerrománicos. En la tercera que es de estilo ecléctico, llaman la atención las columnas del soportal delantero con las estatuas de los cuatro evangelistas y en su interior una imagen de vestir del siglo XVII de Nuestra Señora de las Nieves representada como madre de Dios con el niño en brazos, pero su ropaje es posterior.

Más allá de la industria

Estamos demasiado acostumbrados a identificar la historia reciente de nuestras comarcas mineras con la industria y la minería, dejando de lado otros aspectos que ayudan a comprender nuestra identidad. Por los templos y la iconografía de cada lugar conocemos las influencias culturales, las epidemias, enfermedades y hasta los episodios de peste y hambruna que se buscaba evitar con la advocación particular de cada santo. Por eso resultan interesantes trabajos como este que completan un texto bien documentado con una magnífica información gráfica. Sería de agradecer que el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio presentase una reedición actualizada.