Comienzan las obras para instalar un ordenador cuántico de El Entrego, un proyecto para revolucionar la ciencia asturiana

Esta semana está previsto que comiencen las obras del ordenador cuántico que dependerá del CINN, Centro de Nanotecnología y Nanomateriales de El Entrego, un proyecto para revolucionar la ciencia asturiana. Unos trabajos que obligarán a cerrar gran parte del aparcamiento del edificio TIC donde se encuentra este organismo, ya que el inmueble que lo albergará se levantará en una de las parcelas del parking. En un principio, las obras durarán seis meses. El Ayuntamiento busca espacios para ofrecer plazas de estacionamiento a los conductores.

Según explicaron desde el Ayuntamiento, las obras de construcción del nuevo edificio para el gran ordenador cuántico, en el aparcamiento del Pozo Entrego, "traerá consigo la supresión del actual estacionamiento". Las plazas suprimidas "se compensarán con el acondicionamiento en la localidad de nuevos espacios para aparcar y la mejora de otros ya existentes".

Nuevo edificio

Las obras de ampliación del edificio TIC de El Entrego costarán 1.593.105 euros y tendrán un plazo de ejecución de seis meses. La actuación ha sido adjudicada por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado Sekuens (el antiguo IDEPA) a la empresa Esvedra Obras y Reformas.

El nuevo edificio se construirá junto al actual centro TIC del pozo Entrego y tendrá una superficie de 1.284 metros cuadrados, que se distribuirán en planta baja y primera planta. El piso bajo albergará dos grandes salas destinadas al almacenamiento de aparatos electrónicos. Serán espacios divisibles y dispondrán de doble altura, lo que hará posible que se instalen equipamientos pesados o voluminosos. En la planta alta se emplazarán las áreas administrativas y un laboratorio. Todo ello al servicio del nuevo ordenador cuántico, que trabajará con tecnología basada en átomos Rydberg (con electrones con un nivel de energía muy alto).

Sergio Ena, investigador del CINN, junto a José Ramón Martín Ardines y Borja Sánchez. / LNE

En total, más allá del edificio, el proyecto tiene un coste de 7 millones de euros que aportará el ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El desarrollo del ordenador cuántico dará trabajo en un primer momento a 12 personas, un número que se incrementará hasta "un mínimo" de 20 investigadores, estima el director del CINN

Aparcamientos

El concejal de Urbanismo de San Martín, Jairo García, explicó, sobre el cierre del parking, que “en los próximos días vamos a habilitar un nuevo aparcamiento provisional en El Entrego, en una zona céntrica, y ampliar la dotación que ofrecen otros parkings con la finalidad de dar en conjunto una alternativa para los conductores y mermar las molestias por las dificultades de aparcamiento que puedan devenir”.

En este sentido, el Ayuntamiento prevé acometer en los próximos días "diferentes obras en el aparcamiento anexo al IES Virgen de Covadonga, que posibilitarán ampliar el número de plazas disponibles en estos momentos y mejorar las condiciones de aparcamiento". Además, la Concejalía de Urbanismo habilitará como aparcamiento provisional un patio entre viviendas, en la calle de Alejandro Casona. La rampa de acceso al patio ya se ha ejecutado y queda pendiente la señalización de las diferentes plazas de aparcamiento.

A mayores, entre el barrio de la Cascaya, próximo al centro TIC del pozo Entrego donde tiene su sede el CINN, y la zona baja del valle de Bédavo, el Ayuntamiento realizará próximamente "mejoras en un aparcamiento ya existente, al objeto de poder aumentar la capacidad de estacionamiento". Por otra parte, el gobierno local también recordó que a ambos lados del actual edificio, y junto al castillete, existen también "zonas de aparcamiento".

Director

En una reciente entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, el director del CINN, Adolfo Fernández, habló sobre el proyecto del ordenador cuántico. "La computación cuántica busca solucionar aquellos tipos de problemas que, por la necesidad tan elevada de cálculo que se requiere, no se pueden hacer con los ordenadores actuales. Es una capacidad de cálculo tan superior que te permite abordar problemas que ahora mismo serían inabordables o con unos tiempos extremadamente largos" con la tecnología actual. El que estará en El Entrego dará servicio a las investigaciones realizadas por el CINN, pero también estará abierto a la comunidad científica en general, lo que permitirá acelerar los cálculos de muchos proyectos científicos.

Reorientación

En un principio, para la parcela del aparcamiento del centro TIC estaba previsto un proyecto de ampliación de mayores dimensiones. Las obras iban a costar 10 millones de euros, y su licitación quedó desierta. Se reorientó luego la inversión, con críticas desde distintos grupos políticos. Tras estos problemas, se decidió que el edificio TIC lo usara en su totalidad el CINN, lo que llevó al traslado de los trabajadores de una empresa de telemarketing con el que compartían sede.