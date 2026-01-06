La nieve tiñe de blanco las Cuencas sin causar incidencias : "El paisaje es espectacular"

En las Cuencas la nieve se asomó a los fondos de los valles. En Mieres y Langreo los tejados se llegaron a tornar blancos, con los montes próximos envueltos en un manto de nieve. “Está precioso, pero está lejos de ser como una nevada de las de antes”, señalaba al mediodía María Llaneaz, ya abuela.

Un regalo para la vista

Los vecinos de paso también agradecieron el regalo para la vista que supuso la nevada, pero sin caer en el asombro. “Nosotros venimos de un pueblo de Guadalajara y nos han dicho que la nevada allí es descomunal”, explica Elena Carbajo, a la que el temporal ha sorprendido en Asturias visitando a la familia de su marido.

La estampa invernal dejó escenas de convivencia y paseos improvisados por las calles, con vecinos deteniéndose a fotografiar tejados y montes cubiertos de blanco. Aunque sin grandes incidencias, la nieve devolvió por unas horas un ambiente casi olvidado, recordando inviernos más duros y reforzando la sensación de día festivo en Reyes.

Los niños, los grandes protagonistas

Los niños son los que más han disfrutado de la nieve: “Te puedes revolcar en ella y jugar, pero hay que ir bien abrigado”, señalaba Marina Gutiérrez Canto mientras hacía un muñeco de nieve en Langreo con sus padres.

Más nieve en los pueblos de altura

Donde la mañana de Reyes sobraba material para hacer muñecos fue en los pueblos de altura. No hizo falta ascender mucho por las laderas para pisar nieve casi hasta las rodillas: en Villapendi, por ejemplo, nevó con abundancia. “El paisaje es espectacular y los niños disfrutan mucho con la nieve”, apunta Esther Sánchez, que acaba de ser madre por segunda vez. Son las primeras Navidades con nieve de sus hijos Leo, de 5 años, y Alan, de 2 meses.

Más alto es la Güeria de Urbiés. “La nevada aquí es impresionante y el paisaje es idílico”, señalaba a última hora de la mañana Verónica Gutiérrez, del complejo rural La Vallicuerra.

Carreteras abiertas y precaución

Por lo general, la nieve deparó más satisfacción que problemas. Eso no quita que los ayuntamientos se tuvieran que emplear a fondo con las quitanieves. Por ejemplo, el alcalde de Caso, Miguel Fernández, estuvo desde primera hora de la mañana con los operarios de Obras del Ayuntamiento, que se encargaron de abrir las carreteras municipales. A mediodía estaban todas despejadas, “siempre con precaución para circular”. Todo excepto la cuesta del cementerio de Coballes, donde precisamente este martes iba a celebrarse un entierro. “Caía nieve y al mismo tiempo helaba”, explicaba el regidor casín, que apuntó que “cayó bastante nieve, pero era lo esperado. Las previsiones fueron buenas y estábamos preparados. Ahora, precaución, que con el frío podrá formarse hielo”.