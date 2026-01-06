De patinetes suizos a consolas: así se portaron los Reyes Magos en las Cuencas

Tras una tan mágica noche de intenso trabajo bajo la nieve, Melchor, Gaspar y Baltasar colmaron de regalos a los niños de las Cuencas, que despertaron el día de Reyes con los ojos brillantes y las casas aún en silencio. En Mieres, Langreo y los concejos del entorno, la mañana avanzó entre papeles de colores, desayunos tardíos y las primeras salidas a la calle para estrenar juguetes, en una jornada marcada por el frío, la nieve y la ilusión intacta de los más pequeños.

Regalo móvil

La tecnología volvió a ganar terreno a los juguetes tradicionales, aunque todavía hay regalos que resisten con fuerza. Iván González, de 9 años, jugaba al mediodía por el centro de Mieres con un patinete nuevo. “Es de la marca Micro, calidad suiza, me lo ha dicho mi padre”, explicaba orgulloso mientras se negaba a ser fotografiado para no bajarse de su medio de locomoción.

Los juguetes de construcción y de radiocontrol se consolidan como uno de los últimos grandes frentes ante el imparable avance de los regalos ligados al ocio digital, como videojuegos y consolas. “A los críos les encanta montar cosas, pero si además luego las pueden manejar con un mando o con el móvil, ya es el regalo perfecto”, comentaba Ana Fernández, abuela de dos nietos, mientras observaba cómo uno de ellos hacía girar un pequeño todoterreno por la plaza.

David López y su hijo Diego, ayer, cargados de regalos / David Montañés

Mucho juego

Diego López amaneció el día de Reyes con una sudadera y una tarjeta para la PlayStation bajo el árbol. A las once de la mañana salió junto a sus padres a la calle para visitar a la familia en Ujo, cargados de paquetes. “La Play ya se la trajo Papá Noel y casi la ha desgastado durante las fiestas”, señalaba con humor David López, su padre, mientras ajustaba una bolsa de grandes dimensiones que amenazaba con romperse por el peso. “Ahora toca repartir regalos y volver a sentarse todos juntos a comer, que eso también es parte de la tradición”, añadía.

Las consolas, los videojuegos y los accesorios tecnológicos vuelven a liderar las cartas a los Reyes, especialmente entre los niños a partir de ocho años y los adolescentes. “Antes pedían muñecos o coches; ahora te hablan de juegos, de mandos y de tarjetas”, explicaba Marta Suárez, madre de dos niños, que reconocía que “cuesta poner límites, pero al final se combina un poco de todo”.

Frío relativo

A la misma hora, Dani Souto y Elena Carbajo caminaban de trasiego con varios paquetes y de la mano de su hija Elena. Residen en un pueblo de Guadalajara y estas fiestas se han desplazado a Mieres para pasarlas con la familia de Dani, subinspector de Policía Nacional natural del concejo. “En Reyes es una locura, con tanto regalo de aquí para allá”, comentaban entre risas. Esta familia fue de las pocas que no se quejaba de la fría mañana. “En Guadalajara sí que ha caído una nevada de grandes dimensiones y estos días llegamos a tener muchos grados bajo cero”, explicaba Elena Carbajo.

Entre pantallas y juguetes clásicos, los Reyes Magos volvieron a demostrar que la ilusión no entiende de modas ni de generaciones.