Sobrescobio acoge el 17 de enero su IV Concurso de ganado caprino

La "reciella", el ganado caprino y ovino, volverá a ser protagonista en Sobrescobio. Este próximo 17 de enero se celebrará en la cancha de Soto de Agues el IV Concurso de Cabras, que vendrá acompañado de una exposición de ovejas de las razas carranzana y latxa. Los organizadores del certamen son los integrantes de Ascan, Asociación de Criadroes de Cabras y Carranzanas del Alto Nalón. Cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Sobrescobio.

El pasado mes de abril, también en Soto de Agues, se celebró el concurso, impulsado por Ascan, centrado en el ganado ovino. Contó con 48 ganaderías, y logró reunir a 780 cabezas de ganado. Hubo también una muestra de perros mastines, en la que tomar parte 15 criadores de esta raza de perro de trabajo.