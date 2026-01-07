Barbón, sobre Venezuela: "Trump ha traicionado a los venezolanos manteniendo una brutal dictadura a cambio de petróleo"

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, se refirió este miércoles a la situación que vive Venezuela. "Trump ha traicionado a los venezolanos" aseguró Barbón, que participaba en la inauguración del nuevo centro de salud de Sotrondio. También habló el presidente regional sobre la situación del peaje del Huerna, "lo que está pasando", subida de tarifas incluida, es una vergüenza, estoy indignado con la empresa", aseguró al ser preguntado por el cobro íntegro del peaje pese a los problemas de los últimos meses.

Barbón habló claro sobre Venezuela. Calificó de "brutal dictadura" el régimen de Maduro, que "ha obligado a millones de personas a salir de su país" y que "no permitió analizar los resultados de las últimas elecciones. Hay que llamar a las cosas por su nombre", aseguró el presidente del Principado, que comparó esta situación con la vivida por los españoles que "huyeron de la dictadura de Franco". Eso sí, como "licenciado en Derecho, considero que el Derecho Internacional es sagrado". Se actuó contra Maduro, pero "el régimen vive. La vicepresidenta era tan chavista como él, y Trump, el presidente de Estados Unidos, creo que ha traicionado seguramente ese espíritu que tenían muchísimos ciudadanos de Venezuela y que viven fuera que esperaban que esto supusiera una transición a la democracia porque lo lógico en este caso hubiera sido proclamar presidente electo al que ganó las elecciones, Edmundo González, pero no ha sido así".

El presidente regional calificó de "sinvergüenza" la actuación de Trump, que "sin ningún pudor" pacta con lo que queda del Gobierno de Venezuela "a cambio del petróleo, manteniendo la dictadura Chavista". Alertó también sobre el futuro de Groenlandia, "que forma parte del reino de Dinamarca y por tanto, de la Unión Europea". Instó a la UE a que "reaccione de una santa vez" frente al "matonismo" de Estados Unidos, de lo contrario "el mundo hacia el que vamos será el de los matones, el de la fuerza, el de hacer lo que se quiera. Hay que ser fiel a la legalidad internacional". Así, "igual que denuncié en su día la invasión de Ucrania por otro dictador, Putin, denunciaré toda violación del derecho internacional. En este también lo denuncio, aunque expreso mi solidaridad y mi apoyo a la oposición venezolana porque creo que lo que están viviendo pues sinceramente estos días es rocambolesco, es decir, yo creo que son los primeros que se tienen que sentir defraudados ante lo que están viviendo".

Defensa

Relacionado con cuestiones de defensa, Barbón habló además sobre el recurso de Santa Bárbara contra Indra. "Esperemos que no prospere", subrayó el presidente del Principado, "este es un proyecto que ha costado mucho. El tallerón estaba abocado a una crisis que podía afectar a cientos de trabajadores, e Indra viene con la mejor de las intenciones, después de negociar mucho con el gobierno de Asturias para generar empleo directo, no solo estos cientos de empleos salvados sino miles de empleos que se pueden crear en los próximos años".

Barbón se mostró partidario de que Europa "invierta en su propia defensa, ya no tenemos a nadie que nos guarde, porque el que teóricamente nos debería de proteger o nos debería ayudar en el marco del Tratado Atlántico de la OTAN pues resulta que nos está amenazando con una invasión".

Huerna

Finalmente, sobre el peaje del Huerna y la demanda colectiva por el pago completo del peaje pese a prestar un "servicio incompleto", el también líder del PSOE asturiano afirmó sentirse "indignado" con la empresa, Aucalsa, "es una auténtica vergüenza", que "teniendo en cuenta que no prestan el servicio completo, suban las tarifas". "Espero que ganemos", aseguró respecto a la propuesta para eliminar de una vez el peaje. "A la espera de que el Gobierno de España interponga esa denuncia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también nosotros nos estamos moviendo para reclamar pues esa nulidad, esa prórroga ilegal. Porque la Comisión Europea ha dicho que esa prórroga que hizo un Gobierno, con Álvarez Cascos de ministro y presidido por Aznar, era ilegal. Y es algo insoportable".