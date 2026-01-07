La calle Norte de La Felguera será renovada con una inversión de 137.000 euros: así serán las obras

El Ayuntamiento de Langreo continúa con su plan de mejora de calles dentro del que acaba de adjudicar las obras de reparación del firme de la calle Norte, en La Felguera. La actuación afecta a un tramo de unos 250 metros comprendido entre la calle Ramón Bautista Clavería y la glorieta del Inventor de la Cierva, una zona con alto nivel de tráfico.

Las obras, con un presupuesto de 137.747 euros, tienen un plazo de ejecución de ocho semanas y consisten principalmente en el asfaltado del pavimento y la renovación de la señalización. En la actualidad, la calle Norte, uno de los principales viales de todo el concejo, y uno de los que más circulación soporta, se encuentra muy deteriorada en cuanto al pavimento, con baches de grandes dimensiones, especialmente en el tramo más cercano a la glorieta Inventor de la Cierva. "Aunque la calle fue reparada durante la anterior legislatura, el deterioro del firme se ha hecho evidente, afectando tanto a la circulación de vehículos como al tránsito peatonal", recalcan desde el Ayuntamiento de Langreo.

Mal estado del firme

Los trabajos supondrán renovar toda la base de la calzada. Según recoge el proyecto, primero "se retirará la capa deteriorada y se excavará el terreno hasta la profundidad necesaria". A continuación, se aplicará una primera capa "de suelo estabilizado con cemento, de unos 30 centímetros de grosor, que servirá como base firme. Sobre ella se extenderá una nueva capa de mezcla asfáltica que reforzará la resistencia de la vía y garantizará una circulación más cómoda y segura".

Por otra parte, también se ajustarán las arquetas y los pozos de registro a la altura del nuevo pavimento, para evitar desniveles y facilitar tanto la circulación de vehículos como las labores de mantenimiento. La obra se terminará tras repintar toda la señalización horizontal, "para que quede perfectamente visible y en buen estado, contribuyendo así a mejorar la seguridad".

Obras en la Avenida de Gijón

Este proyecto se enmarca dentro del plan municipal de mantenimiento y mejora de calles, que en los últimos meses ha incluido otras intervenciones destacadas en el concejo. Dentro de ese plan se ha actuado también en La Felguera en la Avenida de Gijón. El objetivo era mejorar la accesibilidad, modernizar infraestructuras y ofrecer una imagen más cuidada y segura de una de las principales entradas a La Felguera. A ello se le suman las actuaciones desarrolladas en el entorno de la misma. Concretamente, en la confluencia de las calles General Elorza y Alfonso Argüelles.

Los trabajos incluyen la reordenación del tráfico, con la creación de una isleta en el cruce con General Elorza y una rotonda en Alfonso Argüelles. Estas rotondas serán transitables, de forma que los vehículos —incluidos camiones procedentes de los polígonos industriales— podrán circular con normalidad. Además, se construirán nuevas aceras, se instalarán barandillas y pasos de peatones elevados para mejorar la seguridad y la accesibilidad. Además, se renovarán las redes de agua, saneamiento y recogida de pluviales.