Caso se vuelca con Brañagallones: mejorará las zonas más degradadas de la ruta, arreglará una cabaña y ampliará la visera antialudes

Caso quiere volcarse con Brañagallones, una zona considerada como el "corazón" del parque natural de Redes, y en la que todavía está pendiente la inversión del Principado para modernizar el refugio de montaña, el que debería ser uno de los polos de atracción turística más importantes de la Cordillera Cantábrica. Mientras las obras que dependen del Principado siguen paralizadas, el Ayuntamiento de Caso quiere dar grandes pasos en la mejora de este entorno, sobre todo de la popular ruta que da acceso a "la Vega".

En las últimas semanas, el Consistorio casín ha adjudicado dos importantes obras, con las que pretende hacer más segura y accesible la ruta de Brañagallones. También prevé recuperar parte del antiguo Camín Real del concejo, un tramo de unos dos kilómetros por el momento, una antigua ruta arriera, muy utilizada en la Edad Media, y con importancia ganadera durante muchos años, que ahora también quiere ser atractivo para los visitantes.

La actual estructura antialudes en la zona del Argayu'l Llobu. / LNE

El primero de estos dos proyectos es el de "Mejora de la movilidad y digitalización de las infraestructuras turísticas y sociales en Caso", que cuenta con fondos europeos. Al concurso se presentaron seis empresas, y la adjudicataria final fue Decocallejas Soluciones Constructivas, por un precio de 552.584 euros, casi 40.000 euros menos que el presupuesto base de licitación.

Seguridad

El alcalde de Caso, Miguel Fernández, desgranó en qué consiste este primer proyecto. "Se mejorará como un kilómetro del camino de subida a la Vega (de Brañagallones)", en puntos claves donde los tractores y los vehículos todoterrenos ya tenían dificultades. Se va a restaurar además, con fines expositivos, una de las cabañas tradicionales ubicadas en la braña y también se va a poner en funcionamiento una "app" que ofrezca información y facilite el tránsito de estos vehículos autorizados, para que no se encuentren en lugares críticos del camino, como puede ser el denominado túnel del Crespón. En la zona de inicio de la ruta de Brañagallones, además, se instalará un aparcamiento para bicicletas eléctricas, que se integrará en el parking de la localidad de Bezanes.

La ruta de Brañagallones, además de ser muy usada por ganaderos de la zona, ha sido desde siempre un lugar de atracción para los amantes de la montaña. Según los datos del proyecto, el "tren al paraíso", el tractor turístico con capacidad para 19 viajeros en cada desplazamiento, subió en 2023 a un total de 3.167 personas a la Vega, un número que se espera pueda ir en crecimiento (en su primer año de funcionamiento, 2019, habían sido únicamente 421 personas).

Camín Real

Este primer proyecto cuenta además con una fase que no se ejecutará en Brañagallones. Se trata de la recuperación de "dos kilómetros del antiguo Camín Real", en la zona de la Collá Moñu. El objetivo a largo plazo es "buscar financiación" para abordar la restauración de todo el recorrido, desde Gobezanes hasta El Tozu. Responsables de la empresa adjudicataria, confirmó el Alcalde, "ya estuvieron en el Ayuntamiento para presentar el plan de seguridad de todas estas obras", por lo que el inicio de los trabajos, con un plazo de 7 meses, es inminente. A priori, comenzarían por las zonas más bajas y accesibles (aparcamiento de Bezanes), para acometer los trabajos en áreas de mayor altura para cuando acabe la temporada invernal (Brañagallones está a unos 1.240 metros de altitud).

Visera

El segundo proyecto, en este caso adjudicado dentro del marco del plan turístico de la Mancomunidad del Valle del Nalón, es el de la "Protección frente a aludes de nieve en un tramo de la senda a Brañagallones". De la obra se encargará la empresa Solveser SL, con un contrato valorado en 100.914 euros. Fue la única compañía que pujó por la obra, que cuenta con un plazo de cuatro meses.

Su objetivo principal es mejorar la seguridad en uno de los tramos más complejos del recorrido de la subida a Brañagallones. Se va a ampliar la actual visera antialudes existente en la zona del Argayu'l Llobu. Según el proyecto, la actual estructura "viene sufriendo aludes" de forma persistente "que superan sus dimensiones". Se van a restaurar las actuales viseras, y ampliarlas 14,1 metros, en dirección ascendente, hacia la Vega.

Refugio

Con todas estas obras de mejora en el entorno de Brañagallones, dependientes de Ayuntamiento y Mancomunidad, se espera también que el Principado resuelva por fin la situación del refugio de montaña, gestionado por la Federación de Montaña del Principado (FEMPA). Una obra con un valor de cerca de 700.000 euros, que llegó a ser adjudicado y que por desavenencias técnicas se paralizó. Ahora está en proceso de volver a ser redactado, con los retrasos que eso conlleva. Al mismo tiempo, los duros inviernos en Brañagallones siguen atacando la ya de por sí deteriorada cubierta del edificio.