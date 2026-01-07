Expertos en alpinismo y rescate analizan en Mieres los peligros de la montaña

La Asociación Cultural Camín de Mieres organiza el próximo 15 de enero de 2026 un acto divulgativo centrado en la seguridad en la montaña bajo el título “Las montañas. Peligros, objetivos y subjetivos”, una cita que combinará proyección audiovisual y charla-coloquio y que tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura de Mieres.

La actividad reunirá a un amplio y diverso grupo de personas con una dilatada experiencia en el ámbito del montañismo, el rescate, la docencia y el deporte de montaña, con el objetivo de reflexionar sobre los riesgos inherentes a la práctica en entornos naturales, especialmente en condiciones invernales, y sobre la percepción que los propios usuarios tienen de esos peligros. El acto estará presentado y moderado por Mar Montero.

Los ponentes

Entre los participantes figuran Bernabé Aguirre, montañero; Joaquín Álvarez Sánchez, guía de montaña y profesor de esquí; Sandra Miyares, montañera y corredora de carreras de montaña; Salvador Muñoz, excomponente del GREIM de Cangas de Onís y responsable de jóvenes alpinistas de la FEMPA; Susana García Crespo, vinculada a Piloña Deporte, montañera y corredora de montaña; Roberto García Iglesias, miembro del servicio de socorro en montaña del Principado; Jorge Malgor Raso “Koki”, escalador y alpinista, y Domingo Melero, montañero.

Desde Camín de Mieres destacan que la iniciativa pretende ir más allá del relato de experiencias personales para abrir un debate colectivo sobre la preparación, la toma de decisiones, la gestión del riesgo y la responsabilidad individual y colectiva en la montaña. La charla se enmarca en la programación cultural de la asociación, que desde hace años apuesta por actividades divulgativas ligadas al patrimonio natural y humano del concejo.