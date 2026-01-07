El final a una larga espera de 20 años: Sotrondio estrena su nuevo centro de salud, que atenderá a 5.000 vecinos

“El mejor regalo de Reyes” o “un día histórico”. Son las expresiones del presidente del Principado, Adrián Barbón, y del alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, ante la inauguración del nuevo centro de salud de Sotrondio, un equipamiento anunciado ya en 2006 por el entonces presidente, Vicente Álvarez Areces, y que no se ha hecho una realidad hasta este miércoles, cuando Barbón, Ardines y los consejeros de Salud y Hacienda, Concepción Saavedra y Guillermo Peláez, entre otras autoridades, miembros de la corporación de San Martín, responsables sanitarios del Nalón y numerosos vecinos asistieron a la inauguración del ambulatorio en lo que fuera en antiguo teatro Virginia de Sotrondio tras una inversión de 4,4 millones de euros.

Barbón, en el gimnasio del nuevo centro de salud de Sotrondio / D. O.

El nuevo centro de salud dará servicio a partir del lunes 12 de enero a 5.000 vecinos de Sotrondio y de los valles de La Cerezal, Santa Bárbara y San Martín. Además, se amplía la cartera asistencial con los servicios de fisioterapia, atención a la mujer, salud bucodental y urgencias, como detalló la consejera de Salud que anunció además que este no será el único nuevo equipamiento sanitario en las Cuencas, sino que “en pocos meses” se inaugurará el ambulatorio de Pola de Lena.

Asistentes a la inauguración del centro de salud, en la restaurada fachada, que perteneció al antiguo Teatro Virginia. / LNE

Una reclamación histórica

Barbón ha destacado la importancia de este recurso, que da respuesta “a una reclamación histórica y a una demanda justa” gracias a la aprobación de los presupuestos del Principado para 2026. “Porque sin presupuesto no habría este centro de salud que hoy inauguramos y cuando alguien vota en contra de los presupuestos, vota en contra de esta inversión que hoy ponemos en valor”, ha añadido.

Por la izquierda, Guillermo Peláez, Concepción Saavedra, Adrián Barbón, José Ramón Martín Ardines, Pablo García, vicenconsejero de Política Sanitaria y Lidia Clara Rodríguez, gerente del área sanitaria VIII. / D. O.

El presidente, que ha explicado que las instalaciones “triplican la capacidad del anterior centro de salud y mejoran la atención sanitaria en las cuencas”, ha destacado el compromiso de su gobierno con la sanidad y ha reiterado que “Asturias vuelve a ser la comunidad que más invierte en salud por habitante”, subrayando que Asturias es la comunidad autónoma que más invierte por habitante en salud, situándose 500 euros por encima de la media nacional y superando en 1000 euros a otras comunidades con mayores recursos. Tras las intervenciones de las autoridades se realizó una visita a las instalaciones, piso a piso.

Planta baja

La planta baja del nuevo centro de salud acoge el área administrativa, un amplio vestíbulo de entrada y la unidad de fisioterapia, que incluye una consulta y un gimnasio. Aquí se ubican también las unidades de atención a la mujer y de apoyo asistencial, que cuenta con salas para extracciones, tratamientos y nuevas tecnologías.

Dispone además de un área independiente para urgencias, con consultas médicas y de enfermería, sendas salas de observación y de descanso del personal de guardia, con habitaciones individuales que incluyen aseo y ducha.

Los aseos públicos de esta planta baja son mixtos están equipados para pacientes con ostomías.

Primer piso

En el primer piso hay cuatro consultas de medicina general y otras cuatro de enfermería. En este nivel se encuentra también el área de pediatría y la nueva unidad de salud bucodental, integrada por una consulta de odontología, otra de higiene dental y una sala de espera.

La distribución de espacios se completa con un aula en la que se desarrollarán actividades de educación para la salud comunitaria y el despacho del trabajador social.

Segunda planta

La segunda planta está reservada para uso del personal sanitario y dispone de una sala de estar, vestuarios con taquillas y despachos de dirección y coordinación de enfermería, además de una sala de reuniones.

Las autoridades en la azotea del nuevo centro de salud de Sotrondio / D. O.

Críticas de IU

Tras tantos años de espera son lógicas las felicitaciones pero también las críticas. Desde IU de San Martín, denunciaron que “llega con años de retraso, tras una tramitación interminable marcada por la excesiva burocracia y una falta clara de prioridad política. Lo que hoy se presenta como un logro institucional debería haber sido una realidad hace mucho tiempo”. La portavoz de la coalición de izquierdas, Esther Cepedal, apuntó además que estarán “vigilantes” para que se ofrezca un servicio sanitario de calidad.