Lena abre hasta el día 12 el plazo para que las familias vulnerables con niños a su cargo reciban ayudas

El Ayuntamiento de Lena mantiene abierto, hasta el día 12 de este mes de enero, el plazo para participar en el Programa de Ayudas a Familias 2025, un plan dirigido a familias con menores a su cargo, que se encuentren en situación de vulnerabilidad. La iniciativa ofrece una ayuda única, de 700 euros por hogar.

El programa cuenta con el apoyo de la Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias y del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230. Las ayudas pueden presentarse en la Oficina de Atención Ciudadana de Lena (parque de La Ería), de 9.00 a 14.00 horas. Se puede pedir más información en el Centro Municipal de Servicios Sociales, en la calle El Llerón número 1 de Pola de Lena, o llamando al teléfono 985 49 28 60.

Las ayudas, de 700 euros por familia, deben ser destinadas a pagar gastos básicos, como la vestimenta, alimentación, materiales escolares o suministros generales de la vivienda. El objetivo es "aliviar la situación de necesidad" de estos hogares.