"Manuel", la vida del fundador del SOMA hecha libro se presentó en Aller

Rufino Lobo, autor de la obra, estuvo en el centro cultural de Moreda

La presentación del libro &quot;Manuel&quot;, con Rufino Lobo, Santos Fanjul y Daniel Lillo.

La presentación del libro "Manuel", con Rufino Lobo, Santos Fanjul y Daniel Lillo. / Centro Cultural Moreda

L. M. D.

Moreda (Aller)

"Manuel" es el título del nuevo libro de Rufino Lobo, una obra basada en la vida de Manuel Llaneza, fundador del SOMA, alcalde de Mieres y promotor del Orfanato Minero. "A Llaneza siempre le caracterizó su honestidad", subraya el autor, que presentó la obra en el Centro Cultural de Moreda (Aller). Con él estuvieron Santos Fanjul, coordinador del acto y Daniel Lillo, concejal en el Ayuntamiento de Aller. La presentación contó con numeroso público.

