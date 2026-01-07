Una medida en respuesta a quejas de vecinos: el Ayuntamiento de Mieres prohíbe cantar, escuchar música y usar el móvil al personal de atención al público

El Ayuntamiento de Mieres se ha visto obligado a emitir un comunicado interno dirigido, especialmente, a su personal de atención al público en el que solicita de manera expresa que los trabajadores se abstengan de “cantar o tararear durante la jornada laboral, así como de escuchar música o hacer uso del teléfono móvil mientras desempeñan sus funciones”. La medida, que ha generado comentarios tanto dentro como fuera de la Casa Consistorial, responde a diversas quejas recibidas en las últimas semanas por parte de vecinos y de compañeros de trabajo que se han mostrado molestos por este tipo de conductas.

Según ha explicado el gobierno local a LA NUEVA ESPAÑA, la decisión no se ha tomado de manera arbitraria ni generalizada, sino como consecuencia directa de situaciones concretas detectadas en determinados servicios municipales. Desde el equipo de gobierno se subraya que se trata de casos puntuales protagonizados por un número reducido de trabajadores, pero que, debido a la naturaleza del servicio público, “resultan especialmente visibles y perjudiciales para la imagen de una administración que pretende, como es nuestro caso, alcanzar un alto estándar de eficacia”

Comportamiento profesional

El comunicado, firmado por el concejal delegado del área de Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana y Modernización, Francisco Javier García Gutiérrez, va dirigido específicamente al personal que desempeña su labor en puestos de atención directa a la ciudadanía. En él se recuerda la necesidad de mantener “un comportamiento profesional, respetuoso y acorde con la responsabilidad que supone representar al Ayuntamiento ante los vecinos”.

Entre las normas recogidas en el documento se establece que los dispositivos móviles deberán permanecer guardados y en modo silencio durante toda la jornada laboral, limitándose su uso exclusivamente a los tiempos de descanso legalmente establecidos. Asimismo, se prohíbe expresamente el uso de auriculares y la reproducción de música personal en las áreas de trabajo, “con el objetivo de garantizar una atención plena y sin distracciones a los ciudadanos que acuden a las dependencias municipales”.

Percepción de seriedad

Uno de los puntos que más ha llamado la atención del comunicado es la referencia explícita a la prohibición de cantar, tararear o realizar ruidos innecesarios durante la jornada laboral. Según se ha detectado, hay trabajadores puntuales que lo hacen en puestos de atención al público. El gobierno local de IU explica que estas conductas, “aunque puedan parecer inofensivas en otros contextos, afectan negativamente a la percepción de seriedad, profesionalidad y calidad del servicio público cuando se producen en oficinas abiertas al público”.

Los gestores municipales han querido puntualizar que la medida no pretende criminalizar ni restringir de forma desproporcionada el comportamiento del personal. “Sobra decir que un trabajador que está en su despacho, lejos de los servicios de atención al público, puede tener el móvil al lado y echarle un vistazo de vez en cuando”, señalan fuentes de la administración local. No obstante, matizan que “es inadmisible que se pueda estar atendiendo a los vecinos con auriculares puestos y tarareando canciones”.

Los responsables políticos insisten en que la prioridad es garantizar un entorno laboral profesional, saludable y respetuoso, tanto para los ciudadanos como para el resto de compañeros. El incumplimiento de estas normas, advierte el comunicado, “no solo perjudica la imagen del Ayuntamiento de Mieres, sino que también puede deteriorar la calidad del servicio prestado y la convivencia en el entorno de trabajo”.

El Ayuntamiento confía en que este recordatorio sirva para corregir las conductas detectadas sin necesidad de adoptar medidas disciplinarias, apelando a la responsabilidad individual y al compromiso colectivo con los estándares de calidad que deben regir el funcionamiento de la administración pública municipal.

Quejas del CSIF

La medida no ha estado exenta de críticas sindicales. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han manifestado su sorpresa e indignación tanto por el fondo como por las formas del comunicado remitido al personal municipal. El sindicato considera que la circular, recibida el pasado 2 de enero, parecía “una inocentada con retraso” y recuerda que es el propio Ayuntamiento el que exige a los trabajadores el uso de sus teléfonos móviles personales para recibir órdenes, acceder a aplicaciones corporativas y atender incidencias, incluso fuera del horario laboral. CSIF también cuestiona la prohibición general de la música, defendiendo que en muchos centros de trabajo favorece la concentración y el bienestar del personal, y critica que se plantee la apertura de expedientes disciplinarios en lugar de buscar soluciones dialogadas.