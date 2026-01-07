Zurea, en Lena, recupera las clases en el pueblo gracias a la rehabilitación de la casa del maestro
El edificio rehabilitado por el Ayuntamiento permitirá que los alumnos regresen a las aulas en su localidad tras las vacaciones de Navidad, mientras se tramita la construcción de un nuevo colegio
La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, junto al teniente de alcalde, Roberto Campomanes, visitaron este miércoles las obras recién concluidas de la antigua casa del maestro de Zurea, una actuación finalizada por la administración local e iniciada por los vecinos de la localidad. La intervención permitirá que este inmueble entre en servicio como escuela provisional, coincidiendo con el regreso a las aulas tras el periodo vacacional de Navidad.
Compromiso cumplido con las familias
Los responsables municipales ya habían anunciado a finales de diciembre tanto a las familias como al director del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Campomanes, al que pertenece el centro de Zurea, que las obras estarían terminadas para estas fechas. De hecho, el Ayuntamiento envió este pasado lunes al Principado toda la documentación de finalización de la obra, paso necesario para autorizar el uso del edificio.
Evitar desplazamientos del alumnado
Con esta medida, el gobierno local cumple su compromiso de agilizar la actuación, evitando que los alumnos tengan que desplazarse a otras localidades para recibir clase. Actualmente, los escolares asisten al CRA de Campomanes tras detectarse problemas estructurales en el colegio de Zurea que impedían mantener la actividad lectiva con normalidad.
Inversión municipal y apoyo vecinal
El proyecto de acondicionamiento de la antigua casa del maestro ha supuesto una inversión total de 76.000 euros. Hasta la fecha, el Consistorio ya destinó 36.000 euros en materiales, a los que se sumarán otros 40.000 euros tanto para este centro provisional como para el colegio definitivo una vez concluya la actuación del Principado. Los vecinos de Zurea también colaboraron de forma activa en las mejoras del inmueble, lo que permitió que la obra estuviera muy avanzada cuando fue asumida por el Ayuntamiento.
Un futuro uso social del edificio
“Esta reforma no solo beneficia a la comunidad educativa a corto plazo, sino que, una vez finalice el uso provisional como escuela, el edificio se destinará a centro social para los vecinos de Zurea”, destacaron desde el gobierno local, subrayando el valor añadido de la actuación para la vida comunitaria del pueblo.
Hacia un nuevo colegio
La necesidad de este traslado temporal surgió tras detectarse deficiencias en la cimentación y en el tejado del actual centro escolar. Ante la imposibilidad de acometer una reforma parcial, la Consejería de Educación trabaja ya en el proyecto para construir un nuevo colegio que solucione de forma definitiva los problemas estructurales, una actuación que cuenta ya con la licencia municipal de obras.
