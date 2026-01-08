Arranca el "gran proyecto estratégico" de San Martín, la construcción de un revolucionario ordenador cuántico en El Entrego

Los operarios vallaban la mañana de este jueves 8 de enero el aparcamiento anexo al Centro de Investigación y Nanotecnología y Nanomateriales (CINN) de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. Lo hacían al mismo tiempo que las primeras máquinas entraban en la explanada. Era los primeros pasos del "gran proyecto estratégico" del concejo, en palabras del Alcalde de San Martín, José Ramón Martín Ardines. Pero es algo más, es el proyecto que está llamado a revolucionar la ciencia y la tecnología en Asturias y en España. En ese espacio se levantará un edificio que albergará el primer ordenador cuántico construido en España. La importancia de la máquina es tal que se invertirán 1.593.105 euros solo para la cáscara, para el continente. El contenido, la propia supercomputadora se irá hasta los 7 millones de euros.

Operarios trabajando el primer día de obras para la construcción del edificio que albergará el ordenador cuántico de El Entrego / D. O.

Computación cuántica e inteligencia artificial

Es la primera vez en España que se aborda un proyecto de estas características relacionado con la computación cuántica. No es solo disponer de ese ordenador, una de las claves es la tecnología que se desarrollará para su construcción. El "superordenador" de El Entrego combinará la computación cuántica con la inteligencia artificial, algo que no se ha hecho hasta ahora. La investigación servirá para construir una plataforma avanzada donde el hardware (ordenador) y los algoritmos trabajen juntos para resolver problemas complejos del mundo real de manera más eficiente que los ordenadores clásicos. Entre las aplicaciones que se estudiarán en un futuro la química cuántica, la distribución de antenas de telecomunicaciones, o la estabilidad de la red eléctrica. El ordenador está basado en átomos de Rydberg, un tipo de átomo altamente excitado, es decir, con un mayor nivel de energía que otros.

Por la izquierda, Sergio Ena, Borja Sánchez, Ardines y Adolfo Fernández, en el laboratorio de física cuántica del CINN. / D. O.

El alcalde de San Martín ve este proyecto como una gran oportunidad de "crecimiento económico asociado a la investigación científica y el desarrollo tecnológico del que somos referente autonómico con el CINN, un centro que tiene una gran repercusión internacional, por sus investigaciones y patentes de primer nivel, a las que muy pronto se van a sumar los estudios que se deriven del desarrollo de la computación cuántica, que nos permitirá situar al municipio a la vanguardia tecnológica". Ardines, señala también que "la construcción ahora del edificio y seguidamente la dotación del ordenador cuántico suman una inversión cuantiosa en el concejo a la que esperamos sacarle la mayor rentabilidad”. Lo ve como "un proyecto de futuro que prevemos va a generar empleo cualificado y oportunidades para la juventud”. El desarrollo del ordenador cuántico dará trabajo en un primer momento a 12 personas, un número que se incrementará hasta un mínimo de 20 investigadores.

Las obras de construcción del nuevo edificio, que supone una ampliación del centro TIC en lo que fuera en Pozo Entrego, tienen un plazo de ejecución de seis meses que empieza a contar ya, desde que la empresa entra en los terrenos. La actuación ha sido adjudicada por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado Sekuens (el antiguo IDEPA) a la empresa Esvedra Obras y Reformas.

Dos plantas para un "superordenador"

El nuevo edificio se construirá junto al actual centro TIC existente y tendrá una superficie de 1.284 metros cuadrados, que se distribuirán en planta baja y primera planta. El piso bajo albergará dos grandes salas destinadas al almacenamiento de aparatos electrónicos. Serán espacios divisibles y dispondrán de doble altura, lo que hará posible que se instalen equipamientos pesados o voluminosos. En la planta alta se emplazarán las áreas administrativas y un laboratorio. Todo ello al servicio del nuevo ordenador cuántico.

El desarrollo de este proyecto supone que el CINN ocupe ya por completo el centro TIC. La empresa de marketing telefónico que compartía espacio con el centro de investigación trasladó a sus trabajadores primero a Langreo y posteriormente a Oviedo. En un principio, para la parcela del aparcamiento del centro TIC estaba previsto un proyecto de ampliación de mayores dimensiones. Las obras iban a costar 10 millones de euros, y su licitación quedó desierta. Se reorientó luego la inversión, con críticas desde distintos grupos políticos. Tras estos problemas, se decidió que el edificio TIC lo usara en su totalidad el CINN.