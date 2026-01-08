"Cicatrices del tiempo", una imagen de premio: Así son las fotos ganadoras del concurso "La Mina y la Mar"

La Sociedad de Festejos "San Pedro" de La Felguera, en Langreo, ha hecho públicas las imágenes ganadoras del XXVIII Concurso Internacional de Fotografía Digital "La Mina y la Mar". El primer premio, patrocinado por el Archivo Histórico de Hunosa, ha sido para el cordobés Antonio Ruiz Guerrero, que se lleva 700 euros con su fotografía "Cicatrices del tiempo"

El segundo premio, dotado con 400 euros y patrocinado por Caja Rural, fue para "Esculturas bajo el agua", del vasco Javier Pedro Fernández Ferreras

"Esculturas bajo agua", segundo premio del concurso "La Mina y La Mar" de Langreo / Javier Pedro Fernández Ferreras

El tercer premio quedó en casa. El langreano Luis José Vigil-Escalera Quintanal fue reconocido con el tercer puesto por su imagen "Rederos de Llastres".

"Rederos de Lastres", tercer premio del concurso de fotografía "La mina y la mar" de Langreo / Luis José Vigil-Escalera Quintanal

El premio a la mejor composición de la mar realizada en el Principado de Asturias, con un trofeo donado por el Ayuntamiento fue para la fotografía "Mareona", de Juan Luis Díaz Marrón, de Langreo. El premio a la mejor fotografía de tema minero, con trofeo donado por el Ayuntamiento de Langreo, recayó en la fotografía de titulado "Asomado", de Juan Ignacio Montero Martín, de Ribadesella.

Jurado

El jurado estuvo formado por Eduardo J. Parra, exresponsable de Imagen del Ayuntamiento; Juan José Grela Fernández, fotógrafo profesional; Juan Luis Hevia Berbes, fotógrafo profesional; Jérôme Muñoz Aubry, profesor del centro de FP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo; Alain José Fernández, gerente del Teatro Prendes (Candás); Eduardo Urdangaray, fotógrafo y editor; y Armando Velasco Monreal, exdirectivo y colaborador de la Sociedad de Festejos San Pedro de La Felguera. Ejerció como secretaria del jurado Sandra Zapico Fernández, secretaria general de la junta directiva de la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro" de La Felguera.