Computación cuántica, inteligencia artificial y posverdad, en el nuevo curso de Cauce del Nalón
La asociación cultural abre el año con una conferencia de investigadores del CINN sobre el nuevo superordenador de El Entrego
La asociación cultural Cauce del Nalón retoma su actividad este nuevo año 2026 con dos citas en El Entrego y en Langreo. El próximo jueves, a las 19.30 horas en la biblioteca de El Entrego, Cauce abordará una cuestión de plena actualidad en San Martín del Rey Aurelio, la computación cuántica. José Miguel Alonso Pruneda, investigador científico del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) pronunciará la conferencia “Combinando Inteligencia Artificial y Computación Cuántica", el proyecto estrella del CINN. El acto contará con la participación de Álvaro Fernández, director de SCAYLE, y Adolfo Fernández, director del CINN, que estarán acompañados por José Ramón Ardines, Alcalde de San Martín del Rey Aurelio, e Isabel Rivera, Presidenta de Cauce del Nalón, quienes realizarán la apertura del acto.
Reflexión sobre la posverdad en la Casa de La Buelga
La programación continuará el viernes 23 de enero, a las 19.30 horas, en la Casa de La Buelga (Ciaño). En esta ocasión, la socióloga y periodista Máriam Martínez-Bascuñán presentará su ensayo "El fin del mundo común. Hannah Arendt y la posverdad".
La autora estará acompañada por Enrique del Teso, profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo, y la presidenta de la asociación, Isabel Rivera Onís.
Los actos, organizados por Cauce del Nalón cuentan con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA y de los ayuntamientos de San Martín y Langreo,
