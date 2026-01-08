Concierto con Nacho Vegas o teatro con Emma Ozoress: un trimestre cargado de buena cultura en Mieres

El Ayuntamiento de Mieres arranca 2026 con una programación cultural “diversa, amplia y de calidad” para el primer trimestre del año. En la oferta de actividades tiene cabida teatro, música, cine, literatura, exposiciones, charlas y tradiciones, “con una apuesta decidida por el talento local y por una cultura accesible para todos los públicos”. Así lo presentó la concejala de Cultura, Nuria Ordóñez, quien destacó que el nuevo año comienza “con un trimestre cargado de diversidad, tradiciones y cultura por los cuatro costados”, manteniendo como eje central “el apoyo a lo local, lo nuestro y al talento del territorio”.

Teatro y artes escénicas para todos los públicos

Tras despedir las fiestas navideñas con el tradicional desfile de Sus Majestades los Reyes Magos, la programación arrancó con espectáculos musicales familiares y la primera propuesta teatral del año: “Los fantasmas de la señora Scrooge”, una adaptación del clásico de Dickens a cargo de la compañía avilesina Gato Negro.

Las artes escénicas ocuparán un lugar destacado durante los próximos meses. El 17 de enero llegará la comedia “El último que apague la luz”, protagonizada por Emma Ozores y Rubén Torres; el 23 de enero, el público podrá disfrutar del espectáculo poético-musical “Es medianoche en casi todo el cuerpo”, con Gema Fernández; y el 8 de febrero, el Auditorio acogerá “El carnaval animal”, una propuesta familiar reconocida por su calidad artística y su mensaje inclusivo.

El 14 de febrero, en colaboración con la Concejalía de Igualdad, Pitu Aparicio presentará el espectáculo “Encantada de conocerme”, una función gratuita con invitación previa. El mes se cerrará con magia para público adulto de la mano del ilusionista José Armas y su espectáculo “Mysterium”.

En marzo, el teatro volverá a abrir la “Caja de Resistencia” con “La villana de Getafe”, de Marcos Toro, basada en un texto de Lope de Vega. Una obra que aborda los prejuicios sociales y el galanteo entre clases, y que llega por primera vez fuera de Madrid tras haber sido objeto de polémica e intentos de censura.

Una programación musical variada y de primer nivel

La música tendrá un peso importante en este primer trimestre. Destaca el concierto de Nacho Vegas, el 30 de enero, dentro de su gira “Vidas semipreciosas”, cuyas entradas se agotaron rápidamente. El 13 de febrero actuará la banda asturiana "Indocentes", reciente ganadora de premios como los AMAS, el Concurso de Rock de Oviedo y el Villa de Gijón.

El 21 de marzo, Ede presentará “Fieralinda”, un espectáculo que fusiona música, cuerpo y teatro, con entradas ya a la venta a un precio accesible.

Además, la programación incluye propuestas como el son cubano de Liuba María Hevia, galardonada con el Premio a la Maestría Artística 2025 en Cuba; el Monica’s Dreams Quartet de jazz; el espectáculo poético-musical de Mariajo Baudot; y la presencia de la Toná, con “Muyeres En-Tonaes en marzo”, reafirmando el compromiso con las tradiciones asturianas.

Cine, literatura y pensamiento crítico

El cine también estará presente con la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias (MUSOC) en enero, la Cinemateca Ambulante en febrero, el Cine de Igualdad en marzo y un ciclo de cortometrajes de cine social de Julio de la Fuente.

La programación se completa con charlas, presentaciones de libros y encuentros, como el recital de Tomás Estrada y sus Romances Asturianos el 22 de enero, una charla con Jesús Núñez sobre la situación geopolítica actual en febrero, o el recital poético de Elsa Moreno en marzo.

Memoria democrática, exposiciones y apoyo al talento joven

Desde el área de Memoria Democrática se pone en marcha el ciclo “Así suena la Memoria Democrática en Mieres”, en colaboración con la Escuela de Música, con dos primeras citas este trimestre: el 23 de febrero, con Aroa Moreno y su libro “Mañana matarán a Daniel”, y el 9 de marzo, con Ángel de la Calle y “La Caja de Pandora”.

Las exposiciones y las artes plásticas también tendrán su espacio, con muestras como la organizada por la Concejalía de Deportes durante las Jornadas de Montaña en febrero, o la exposición “Ajuares. Transformando huellas”, de Sandra Fernández Sarasola, con motivo del 8M, impulsada por la Concejalía de Igualdad.

Además, en febrero se celebrará la II edición de los Premios MITU, que reconocen e impulsan el talento joven local, reafirmando que “en Mieres hay talentu y del buenu”.

Desde el Ayuntamiento animan a la ciudadanía a consultar la programación completa a través de las redes sociales, la web municipal y los programas de mano disponibles en la Casa de Cultura. Una oferta cultural que se completa con la celebración del Gran Antroxu y el Antroxu Infantil, y que “mantiene el compromiso de acercar la cultura a todas las edades, de forma gratuita o a precios asequibles”.