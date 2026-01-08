Las estaciones leonesas triplicaron el número de esquiadores de las asturianas estas Navidades: este fue el balance

La crisis del inicio de la temporada de esquí en Asturias, centrada en Valgrande-Pajares, parece haber lastrado el número de usuarios que han acudido a los complejos invernales del Principado, Pajares y Fuentes de Invierno, durante las vacaciones navideñas. Las cifras son bajas, no solo comparadas con las del año pasado, sino que llegan a ser sonrojantes en contraposición a los usuarios que han tenido en estas mismas fechas las estaciones leonesas de San Isidro y Leitariegos. Por las pistas leonesas se han deslizado en las dos semanas de vacaciones un total de 34.242 esquiadores, mientras que Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno solo han logrado sumar 10.135 esquiadores. El año pasado las estaciones asturianas tuvieron 17.500 usuarios durante las Navidades.

San Isidro a la cabeza

En San isidro y tan solo en una semana de vacaciones navideñas se han superado el número de esquiadores de todas las Navidades en Asturias. Así la estación, pegada a Fuentes de Invierno, tuvo la semana de Navidad un total de 11.507 usuarios y entre el lunes 29 de diciembre de 2025 y el domingo 4 de enero de 2026 sumó 17.658 esquiadores más.

Las cifras de las estaciones asturianas son alarmantes, pero no son más que la consecuencia de un inicio de temporada marcado por la polémica en el complejo de esquí y montaña de Lena, a lo que también se suman las condiciones climatológicas que han impedido abrir algunos días, pero a las que tampoco son ajenas las estaciones leonesas.

Inicio de la temporada

En Valgrande-Pajares el inicio de la temporada el pasado 2 de diciembre era prometedor, ya que hacía cinco años que las pistas no abrían antes del puente de diciembre, pero esas esperanzas se vieron truncadas por continuos problemas. Ya de mano la campaña empezó con el sistema de nieve artificial inutilizado por una avería en la balsa de la que se nutren los cañones. Además, el primer día ya hubo problemas con los remontes. La telecabina, principal remonte de la estación, arrancó tarde por un ajuste en el protocolo de seguridad. El telesilla del Brañillín, que da acceso a la zona alta, la utilizada por los principiantes y en la única que había nieve esos primeros días de la temporada, también se averió y estuvo parada durante varias jornadas. El desbarajuste de esos días fue tal que la propia consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes, Vanessa Gutiérrez llegó a pedir disculpas en una comparecencia en la Junta General del Principado. Eso sí, subrayando el compromiso del ejecutivo del que forma parte para con la estación lenense.

El sector de la nieve ya no se cree las buenas palabras y las promesas de inversión. Los empresarios del sector, la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), concesionarios, clubes deportivos, usuarios habituales de las estaciones y las asociaciones de vecinos La Raya (Aller) y Brañillín (Lena) emitieron hace días un comunicado conjunto en el que reclaman un cambio profundo en el modelo de gestión de Valgrande-Pajares, para que al menos se asemeje al de Fuentes de Invierno. El objetivo es claro: avanzar “hacia una gestión conjunta, hacia la creación de una marca e imagen corporativa única que identifique la nieve de Asturias”. Piden hacerlo además “en coherencia con las estaciones de esquí de Castilla y León, con las que comparten cordillera, mercado potencial y retos estructurales”.

Todas las denuncias, las polémicas, el mal ambiente laboral en Valgrande-Pajares, con dos bandos enfrentados, se ha traducido ahora, cuando el Principado ha hecho público el balance de usuarios durante las navidades, en unas cifras muy alejadas de lo que debería ser una campaña navideña con nieve en las pistas.