Langreo tendrá dos nuevas "paradonas" de autobús

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado ha adjudicado en 672.012 euros la instalación de dos nuevos intercambiadores de transporte público en Langreo a la empresa Alvargonzález Contratas, con un plazo ejecución de cuatro meses. Los equipamientos, dos grandes paradas de autobús, que se ubicarán en Sama y en las inmediaciones del Hospital Valle del Nalón, en Riaño, contribuirán, apunta el Principado "a mejorar el servicio durante los tiempos de espera en dos puntos que registran una elevada afluencia de viajeros".

Un autobús en la zona en la que se instalará el nuevo intercambiador de Sama / D. O.

"Estación de autobuses" de Sama

El intercambiador de Sama se ubicará en la calle Alejandro Ballesteros, a la altura de la "estación de autobuses" y junto al centro de salud. Sustituirá las dos marquesinas actuales. Será un espacio de 90 metros cuadrados con estructura de acero y vidrio templado, equipado con mobiliario y paneles fotovoltaicos. El precio de licitación de esta obra asciende a 422.093 euros. En esta zona, además de los buses urbanos, los de Gijón y los de Oviedo, también está la parada del "Recollu", el bus que une Langreo con Mieres.

Parada de autobuses junto al Hospital Valle del Nalón / A. V.

Hospital Valle del Nalón

El de Riaño tendrá 72 metros cuadrados y se ubicará en el vial del polígono, próximo a la entrada principal del Hospital Valle del Nalón, cabecera del área sanitaria VIII.

La adjudicación de los dos intercambiadores completa el paquete de actuaciones que el Principado impulsa en siete concejos para mejorar la movilidad sostenible, con una inversión de 19,3 millones de fondos europeos Next Generation. Con esta inversión se crearon nuevas infraestructuras vinculadas al transporte público en Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio. En Laviana el intercambiador ya está en funcionamiento desde el pasado mes de octubre y en San Martín, en El Entrego, aún no han comenzado las obras.