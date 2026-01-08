Los periodistas Jesús Álvarez y Ana Francisco, nuevos cofrades de honor de Los Nabos de Morcín
El XX Gran Capítulo, al que asistirán el sábado 35 colectivos gastronómicos de España, Francia y Portugal, también distinguirá a la asociación Coto de Peñerudes y a Mantequerías Arias
Los periodistas Jesús Álvarez (deportes de TVE) y Ana Francisco (TPA) besarán el nabu este sábado 10 de enero en La Foz de Morcín, al ser nombrados nuevos cofrades de honor durante la solemne y singular ceremonia que tendrá lugar en la iglesia parroquial, con motivo de XX Gran Capítulo de los Amigos de los Nabos.
En el acto también serán investidos como cofrades de honor la asociación sociocultural Torreón Coto de Peñerudes, por su intensa y ejemplar labor social y cultural, y Mantequerías Arias, empresa con una sólida trayectoria en el sector agroalimentario. Asimismo, Luciano Menéndez será nombrado cofrade numerario.
El programa de actividades comenzará a mediodía, tras la misa, con el desfile de los nuevos embajadores de los Nabos, seguidos por representantes de las 35 cofradías gastronómicas de España, Francia y Portugal, que serán acompañadas por la banda de gaitas "Xácara”, de Oviedo, y la agrupación folclórica “Picu Villa”, de Riaño, en Langreo.
Posteriormente, en la plaza del sacerdote “José Manuel Valle Carvajal”, todos los asistentes degustarán, como aperitivo, quesos de afuega´l pitu, productos de Mantequerías Arias y Reny Picot, embutidos, miel y casadielles, regados con sidra y vino de Cangas.
A las 12.45 horas la iglesia será escenario de la ceremonia del XX Gran Capítulo en el que besarán el nabu los nuevos cofrades de honor. Finalmente, se entregarán los premios del concurso “Nabos na cocina” en el que participan Escuelas de Hostelería de Asturias y Castilla y León. El almuerzo de confraternización se basará en un contundente menú de pote de nabos con compango casero, corvina y afuega´l pitu.
Cofradías asistentes
Las quince cofradías asturianas que asistirán al evento serán Los Siceratores de Nava, El Desarme de Oviedo, Círculo Gastronómico de los Quesos Asturianos, La Buena Mesa del Mar de Salinas, Les Fabes de Villaviciosa, El Oriciu de Gijón, la Real Cofradía de los Quesos Asturianos, Queso Gamonéu, Vino de la Tierra de Cangas, El arroz con leche de Cabranes, Doña Gontrodo de Oviedo, el Torto de Maiz de Asturias, El Sabadiego de Noreña, Su Excelencia la fabada de La Felguera y El Corderu a la estaca de Lena.
De Cantabria participarán La Nécora de Noja, La Anchoa de Santoña, Cocidos de Cantabria, Tomate y Pimiento de Ampuero, Orujo de Liébana, Los Quesos de Cantabria y El Respigo de Laredo. De Galicia, El Centolo de Larpeiro y El Caldo de Mourente. De Navarra, El Relleno de Villava y El Espárrago de Estella. Del País Vasco, Anaka de Irún, Vasca de Gastronomía de San Sebastián y el Queso Idiazábal de Ordizia. De Castilla-La Mancha, el Queso Manchego. De Madrid, El cocido Madrileño.
La representación portuguesa estará integrada por los Enogastrónomos de Madeira, Nabos y Companhía de Mira y O Moliceiro da Murtosa de Aveiro. Y de Francia asistirá la Cofradía Ttoro de Ciboure. Sin duda, una nutrida e internacional representación de productos agroalimentarios que rendirán homenaje a los nabos en Morcín.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices
- Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda
- El Principado destina más de 2,5 millones para la carretera que une las localidades morciniegas de Argame y Pedroveya
- Hablan las familias y los profesores de los escolares de Lena que iban en el autobús que chocó en Llanes contra la conductora que entró equivocada en la autovía: “Fueron unos segundos terribles, los niños han vuelto a nacer”
- Parece Noruega, pero es Asturias: el pueblo nevado de cuento en el que todas sus casitas tienen tejados de capirote
- Los jóvenes tendrán nueva casa en Mieres: 700.000 euros para adecuar uno de los chalés Anasagasti, joyas arquitectónicas