El PP alerta del deterioro de los edificios judiciales en Asturias y pone el foco en Mieres: "No habrá mejoras hasta 2031 como pronto"

El diputado regional del Partido Popular Manuel Cifuentes, portavoz de Justicia, denunció hoy el “deplorable estado” en el que se encuentran los edificios judiciales en Asturias, poniendo como ejemplo los juzgados de Mieres. Señaló que “los juzgados de Mieres son el mejor ejemplo del abandono y la falta de interés que despierta la Justicia en el Gobierno del Principado de Asturias”. Unas instalaciones que "llevan décadas sin recibir inversiones ni actuaciones de mejora y que presentan graves deficiencias para el correcto desarrollo del trabajo diario".

Falta de espacio y graves problemas de accesibilidad

Entre los principales problemas, el diputado destacó la escasez de espacios y la falta de adecuación de las instalaciones a las necesidades reales del trabajo que se desarrolla en este edificio, así como la carencia de un espacio específico para el equipo psicosocial. A ello se suman, además, los graves problemas de accesibilidad, "que impiden que una persona en silla de ruedas pueda acceder a las plantas superiores del edificio".

“No hablamos de problemas nuevos ni desconocidos. Los problemas de estos juzgados son conocidos, reiterados y documentados. El propio Tribunal Superior de Justicia los viene denunciando año tras año en su memoria. Estamos hablando de problemas cronificados, que afectan al funcionamiento de la Justicia y a los derechos de los ciudadanos”, censuró Cifuentes.

Sin presupuesto y reformas aplazadas hasta 2031

“Lo más grave es que el propio Gobierno del Principado reconoce esta situación en el plan de infraestructuras judiciales que ha redactado. Reconoce los problemas, pero no actúa”, afirmó el diputado popular. Según denunció, en los presupuestos de 2026, el Gobierno de Barbón no ha reservado ni un solo euro para abordar esta reforma. Además, las actuaciones que recoge ese plan se posponen hasta el año 2031, lo que supone cinco años más de espera. “Una auténtica tomadura de pelo”, añadió.

Enmiendas rechazadas y crítica al Gobierno regional

Manuel Cifuentes recordó que el Partido Popular presentó varias enmiendas a los presupuestos de este año en materia de Justicia, que suman más de un millón y medio de euros. “Una de estas enmiendas está destinada a dotar una partida para iniciar, de manera inmediata este mismo año, los estudios necesarios para la reforma de los juzgados de Mieres. Lamentablemente, la respuesta del PSOE y de sus socios ha sido un rotundo no. No a esta enmienda y no al resto de propuestas que presentamos para solucionar problemas reales de los asturianos”, lamentó.

“La Justicia no puede seguir esperando”

“En el Partido Popular no nos cansaremos de denunciar la falta de inversiones, la falta de prioridades y el nulo respeto hacia la Justicia, hacia los profesionales que trabajan en ella y hacia los ciudadanos que la utilizan cada día. La Justicia en Asturias no puede seguir esperando por un gobierno que la ignora”, concluyó.