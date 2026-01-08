Los vecinos afectados por los malos olores de La Felguera retrasan la protesta al día 29 y exigen información al Ayuntamiento de Langreo y al Principado

Los vecinos afectados por el prolongado problema de los malos olores en La Felguera exigen explicaciones al Ayuntamiento de Langreo y a la consejería de Medio Ambiente del Principado. Quieren conocer toda la documentación de la que disponen las administraciones. “Vamos a pedir toda la información y queremos tener acceso al expediente sobre este problema”, explicó Emilio Silva, portavoz de la plataforma de afectados y presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Urquijo. Es la decisión que se tomó en una asamblea celebrada este miércoles en la que se acordó aplazar la concentración contra los malos olores, prevista para el día 15 de enero, al jueves día 29.

Silva subrayó que “una vez tengamos toda la información, se la trasladaremos a los vecinos y tomaremos decisiones”, e insistió en que “lo más importante es que esto no se quede como está”. El portavoz vecinal reconoció que “en los últimos días, con las fiestas, no ha habido mucha actividad en la empresa que genera los malos olores pero sabemos que a partir del próximo lunes esa actividad se intensificará y volveremos a sufrir el hedor”.

La conclusión de los olfateadores

El Ayuntamiento de Langreo encargó un informe a una empresa especializada y el resultado de ese trabajo es el que quieren conocer de primera mano los vecinos. Los “olfateadores” contratados por el consistorio señalaron el pasado mes de octubre a una empresa de reciclaje ubicada en Valnalón de la que se sospechaba desde un principio como presunta causante del foco del hedor. Se trata de la empresa Naeco Recycling", que inició su actividad bajo la denominación "Polinext".

El Consistorio exigió entonces “medidas correctoras” a la empresa pero los vecinos aseguran que “no se ha hecho nada”. No quieren que la situación se enquiste y por eso quieren disponer de ese informe especializado y de toda la documentación de la que dispongan Ayuntamiento y Principado para así exigir soluciones. El informe de los olfateadores certificó que el mal olor procedía de Valnalón, siendo "Naeco Recycling" la única empresa que trabaja y genera este tipo de residuos plásticos", indicaron los responsables municipales cuando presentaron los resultados. "El estudio constata documentalmente, de forma objetiva y conforme a procedimiento homologado, lo que los vecinos de Langreo ya conocían", apuntaron para añadir que el Ayuntamiento cuenta con "garantías jurídicas" para exigir formalmente a la empresa que se tomen las medidas correctoras.

Un problema que no se ha solucionado

“Como hace unos días que no hay malos olores la gente piensa que se ha solucionado el problema pero no ha cambiado nada y sabemos que la situación se reproducirá en poco tiempo”, asegura Emilio Silva. “No vamos a permitir que se deje pasar”, insistió. Para ello, saldrán a la calle a finales de mes.

El problema viene de lejos, ya en verano de 2024, el Ayuntamiento mantuvo contacto con la empresa en el que se inició un "expediente de medidas correctoras", en el que se exigía soluciones para "eliminar los olores derivados de su actividad en Valnalón, que venían afectando a la población de La Felguera, generando numerosas quejas y denuncias". Si bien inicialmente ejecutó algunas de estas medidas, más adelante, según la versión municipal, su actitud cambió y rechazó seguir implementando nuevas soluciones, argumentando "que no se reconocía como entidad responsable de las molestias por olores que supuestamente afectan a los vecinos del centro de La Felguera". El alcalde de Langreo, Roberto García, subrayó entonces que la empresa se desentendió de sus responsabilidades y que se plantó ante el Consistorio, asegurando que "no existían pruebas objetivas que identificasen la fuente de los problemas". Fue entonces cuando el consistorio encargó el informe a los “olfateadores”.