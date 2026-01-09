"No está ni al 10% y debiería ir al 35%": las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos

El convenio firmado entre el Instituto de Transición Justa y la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias por el que se fijan las condiciones de actuación en los terrenos liberados tras la entrada en funcionamiento del soterramiento ferroviario de Langreo, marca que el 31 de diciembre de 2025 tendría que estar realizado el 35 por ciento de la obra de urbanización de ese espacio.

Lo explican desde la Plataforma por el Soterramiento, colectivo vecinal que denuncia que ya en enero de 2026 las obras marchan con un notable retraso, a paso de tortuga. "No se ha hecho ni el 10 por ciento del trabajo", denuncian indignados.

Obras de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento ferroviario de Langreo / Principado de Asturias

El Principado es el responsable de la ejecución de unos trabajos que comenzaron de forma oficial a mediados del pasado mes de octubre y que suponen una inversión de más de 9,3 millones de euros para actuar sobre 55,4 hectáreas a lo largo de 2 kilómetros lineales de terreno entre La Felguera y Sama. Las primeras actuaciones han sido labores de limpieza y desbroce de la parcela y obras vinculadas a los diferentes servicios afectados como el saneamiento o las distintas redes de suministro.

El tramo afectado por el proyecto de urbanización comienza en la zona de la nueva estación de Sama-Los Llerones y llega hasta una nueva rotonda que unirá las calles La Unión y José Álvarez Valdés, a la altura del barrio de El Puente, hasta ahora separadas por las vías. Todo este terreno será dedicado a zona verde, un nuevo parque, tal y como adelantó a LA NUEVA ESPAÑA el alcalde de Langreo, Roberto García, a finales del pasado verano. Descartaban la opción de que en la zona se construyera vivienda, porque en Langreo "ya hay suficiente cemento", y ve necesarias "nuevas zonas verdes". Este entorno tendrá una acera con carril bici y espacio de aparcamiento. Un espacio con 600 metros de longitud para uso peatonal y ciclista. Será un paseo arbolado, iluminado y con bancos para el descanso.

David Orihuela

La gran recuperación de espacio para los vecinos será un gran bulevar de casi 500 metros de largo a la altura de Valnalón. Su paseo central, de uso exclusivamente peatonal, tendrá un ancho de entre 12,5 y 14,5 metros. Discurrirá paralelo a la ciudad industrial y tecnológica de Valnalón, un polígono empresarial en el que trabajan más de 1.600 personas, y que ahora, con las vías, estaba aislado del centro de La Felguera.

El proyecto incluye también un carril bici. En las zonas adyacentes y en paralelo a los viales se instalarán jardineras corridas como elementos separadores entre la zona peatonal y la de tránsito rodado. El pavimento del paseo peatonal será de materiales ecológicos para mitigar la contaminación y alternará franjas de diferentes colores. Otra de las novedades será la ejecución de la nueva rotonda de conexión de la calle Melquíades Álvarez, la avenida de Gijón y la vía de Pepita Fernández Duro, en La Felguera.

De todo eso, asegura la Plataforma, por ahora no se ha hecho ni el diez por ciento.

Razón de ser

La urbanización de los 550.000 metros cuadrados de terreno urbano (el equivalente a 77 campos de fútbol) liberados al soterrar las vías de FEVE es, tal y como recuerda la Plataforma, la verdadera razón de ser de todas estas obras, iniciadas con la excavación de los túneles ferroviarios en 2009. Desde el pasado mes de junio circulan por la zona los trenes, con parada en las dos nuevas estaciones, al aire libre la de Sama, subterránea la de La Felguera.

El Puente

El coste del soterramiento se elevó hasta los 135 millones de euros, a los que hay que añadir los 9,3 de las actuales obras de urbanización. Queda pendiente además otra "patata caliente", en la que, como todo lo referido a esta controvertida obra, hay pareceres dispares. Se trata de la rehabilitación del barrio de El Puente, el espacio de La Felguera que durante más de tres lustros sufrió los efectos de las obras del soterramiento, sometido a una enorme degradación urbana. El plan presentado inicialmente por el Principado choca con los intereses vecinales. El Ayuntamiento, del mismo signo político que la Consejería de Vivienda (IU), se ha puesto del lado de los vecinos, y exige al Principado su paralización y que se consensúe con la sociedad langreana.