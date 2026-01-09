Los clubes de esquí de Pajares estallan contra la gestión de la estación: "Se está dañando gravemente la imagen y el futuro de Valgrande"

Los clubes de esquí de Valgrande-Pajares —Club Alpino Peñaubiña, Ski Club Cuitu Negru, Club Camposki, Pajares Ski Club, Ski Club Élite Mirios y La Cerra Ski Club— han trasladado al Gobierno del Principado de Asturias su profundo malestar por el funcionamiento de la estación invernal lenense. Lo han hecho a través de una carta abierta en la que, dejando a un lado declaraciones institucionales y mensajes de compromiso, reclaman soluciones concretas y urgentes ante lo que consideran “una gestión deficiente que está dañando gravemente la imagen y el futuro de Pajares”.

Meses de quejas

Los firmantes recuerdan que, “tras meses de peticiones y reclamaciones formales”, las reiteradas afirmaciones del Ejecutivo autonómico sobre su “compromiso” con Valgrande-Pajares no se han traducido en hechos. A su juicio, la reciente campaña navideña ha sido un ejemplo claro de esta desconexión entre el discurso y la realidad. Pese a que las condiciones meteorológicas permitieron abrir la temporada en diciembre, algo que no ocurría desde hacía años, “la estación no fue capaz de aprovechar esta oportunidad en un momento clave para el turismo y la economía del valle de Lena”.

Los clubes subrayan que” “Pajares no es solo una estación de esquí, sino un enclave de montaña y naturaleza con potencial para actuar como motor económico durante todo el año”. Sin embargo, denuncian que “la falta de planificación, mantenimiento y previsión ha derivado en una acumulación de problemas que se repiten temporada tras temporada”. Entre las principales quejas señalan la ausencia de obras y reparaciones necesarias, la carencia de recambios básicos para las instalaciones y el deterioro general de las infraestructuras.

Funcionamiento de los remontes

Uno de los aspectos más criticados es el funcionamiento de los remontes. Según detallan, varios de ellos continúan inoperativos pese a la existencia de nieve suficiente, otros no han superado las pruebas técnicas de seguridad y algunos se cierran por viento incluso en jornadas con condiciones meteorológicas favorables. Esta situación, advierten, “genera frustración entre los usuarios, pérdidas económicas para empresarios y concesionarios, y una imagen de improvisación que ahuyenta a potenciales visitantes”.

La carta también apunta a deficiencias en la información al público, con horarios que no se cumplen, una página web que no refleja con claridad el estado real de la estación y la venta de forfaits cuando el cierre es inminente. A ello se suman episodios que consideran especialmente graves, como usuarios que han quedado detenidos en los remontes a bajas temperaturas o reparaciones realizadas de forma apresurada que vuelven a fallar a los pocos días.

Recursos humanos

Otro de los puntos centrales del malestar de los clubes es la gestión de los recursos humanos. Denuncian que trabajadores con experiencia y conocimiento de la estación han sido relegados (en referencia al director del complejo y su equipo de colaboradores), mientras se han creado puestos que consideran innecesarios, como el de director técnico, “ocupado por una persona sin la experiencia adecuada”. En este sentido, reclaman “una reorganización de la estación basada en el mérito y la capacidad, y no en criterios políticos o de afinidad personal, siempre respetando los derechos laborales de toda la plantilla”.

Los firmantes cuestionan también el modelo de gestión actual, al que califican de obsoleto e ineficaz. Proponen “iniciar los trámites administrativos necesarios para implantar un sistema más moderno y eficaz, similar al de otras estaciones que funcionan correctamente, citando como ejemplo Fuentes de Invierno”. Aclaran que “no se trata de privatizar el servicio, sino de mejorar su gestión para garantizar su viabilidad a largo plazo”.

En el plano de las inversiones, los clubes reclaman la adquisición urgente de recambios y equipos que permitan poner en funcionamiento las infraestructuras existentes, especialmente las relacionadas con la nieve artificial. Asimismo, piden asegurar la captación de fondos europeos para acometer nuevas infraestructuras que garanticen el futuro de Valgrande-Pajares y su consolidación como destino de montaña durante todo el año.

Navidad

Las cifras de usuarios en las pasadas fiestas navideñas en las estaciones de esquí asturianas (se ofrecen conjuntamente las de Pajares y Fuentes) fueron bajas. No solo comparadas con las del año pasado, también en contraposición a los usuarios que tuvieron en esas mismas fechas las estaciones leonesas de San Isidro y Leitariegos. Por las pistas leonesas se deslizaron en las dos semanas de vacaciones un total de 34.242 esquiadores, mientras que Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno solo lograron sumar 10.135 esquiadores. El año pasado las estaciones asturianas tuvieron 17.500 usuarios durante las Navidades.