Dos detenidos por robos en Langreo durante las navidades

La Policía Local de Langreo, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, ha desarrollado durante el periodo navideño una intensa labor de vigilancia y prevención con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en el municipio. El dispositivo se saldó con dos detenciones por robo en zonas comerciales del concejo.

Durante estas fechas, se establecieron puntos fijos de control y patrullas a pie en todos los ejes comerciales de los distintos distritos de Langreo.

Desde el Ayuntamiento de Langreo se destaca la importancia de estas actuaciones preventivas y de control, así como la eficaz coordinación entre la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía. Este trabajo conjunto ha sido fundamental para garantizar unas fiestas más seguras y para prevenir hechos delictivos, reafirmando el compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección de la ciudadanía.

Detenidos por robar a ancianas

Justo antes de Navidad, el pasado 17 de diciembre, la Policía Nacional hacía público que agentes de la Comisaría Local de Langreo-San Martín del Rey Aurelio habían detenido en Langreo a seis personas: cinco por diversos delitos contra la propiedad y una sexta por tráfico de drogas. "Con estas operaciones se ha logrado frenar una oleada de robos con violencia y robos con fuerza que habían generado una notable alarma social en la zona", señalaron los responsables policiales. Las víctimas eran siempre mujeres de avanzada edad a las que se les sustraían las joyas que portaban al cuello mediante un fuerte tirón. Tras cometer los hechos, los ladrones huían a la carrera o en patinetes eléctricos hacia el barrio de La Joécara, en Sama (Langreo).

La Comisaría Local de Langreo-San Martín resolvió el año pasado el 80 por ciento de los robos con violencia o intimidación y robos con fuerza en establecimientos, deteniendo a 40 personas por estas modalidades delictivas a lo largo del año, lo que contribuyó a una reducción del total de delitos contra el patrimonio de casi un 6% en relación con el año 2024.