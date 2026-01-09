Langreo premia a sus mejores estudiantes: abierto el plazo para sus premios anuales
Las solicitudes para acceder a los reconocimientos, dotados hasta con 650 euros, pueden presentarse hasta el 4 de febrero
El Ayuntamiento de Langreo ha abierto la convocatoria de sus "Premios al estudio" destinados a reconocer los mejores expedientes académicos correspondientes al curso pasado, una iniciativa dirigida a jóvenes del concejo que hayan finalizado distintas etapas formativas.
La convocatoria contempla diez premios, con una dotación económica que varía en función del nivel de estudios. Así, se concederán dos premios de 200 euros para Ciclos Formativos de Grado Medio, dos premios de 400 euros para Ciclos Formativos de Grado Superior, dos premios de 300 euros para Bachillerato, un premio de 350 euros "al Esfuerzo", un premio de 500 euros para Enseñanzas Artísticas Superiores y un premio de 650 euros para Grado Universitario.
A esos reconocimientos pueden acceder estudiantes que hayan finalizado Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior, Bachillerato, Enseñanzas Artísticas Superiores o estudios universitarios de Grado, siempre que los estudios se hayan concluido antes de octubre de 2025, según recogen las bases.
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde este jueves 8 de enero al 4 de febrero. La documentación podrá entregarse de forma presencial en el Ayuntamiento de Langreo, o a través del registro electrónico municipal.
Las bases completas de la convocatoria y la documentación necesaria pueden consultarse en la web municipal.
