Un mediador para la "guerra" del centro de mayores de Mieres: El Principado entra de lleno para apaciguar el conflicto

Tras el último episodio de la "guerra" en el centro social de Personas Mayores de Mieres, con intervención policial incluida, el Principado de Asturias ha entrado de lleno en el conflicto. Lo ha hecho tras ser señalado por una parte, la dirección de la Junta de Participación elegida el pasado mes de noviembre tras unas polémicas elecciones. Cinco de los seis miembros de esta directiva (el otro es el anterior presidente, cuya gestión critican), llevaban casi dos meses pidiendo reunirse con el director general de Mayores, Enrique Nuño. Finalmente, la próxima semana, concretamente el martes, serán recibidos por el responsable regional. Un Nuño que ha defendido la legalidad de la celebración del último baile en el centro, para el que la administración regional dio permiso.

Ricardo Arias, presidente de la Junta de Participación del Centro de Mayores, explicó que tras el último conflicto por la celebración de un baile que organizaba la asociación Ama Mieres, en manos del anterior responsable de la Junta, el director general de Mayores, les ha convocado a una reunión. "Pedimos la reunión con él hace más de mes y medio y ni siquiera nos había contestado", indicaba Arias, notablemente enfadado con lo que tanto él como su equipo consideran un ninguneo por parte del Gobierno regional.

Autorización

Respecto al último episodio de la guerra entre la nueva dirección de la Junta de Participación y el anterior presidente, el director general de Mayores aseguraba que "donde hay asociaciones de personas usuarias del centro, a las personas también se les permite realizar actividades". "Tienen que solicitarlo, como así ha sido, y si los técnicos del centro y de la Dirección General dan el visto bueno, se les concede el permiso", valoró Nuño, que aseguró a su vez que en las próximas semanas se cubrirá en Mieres el puesto vacante de director del equipamiento de Mayores, que lleva un par de meses descabezado.

La reunión entre la actual Junta de Participación y el responsable regional se antoja clave para desbloquear la situación. Los ganadores de las elecciones del pasado noviembre se sienten ninguneados por la dirección general, y entienden que hay un favoritismo hacia el anterior presidente. De hecho, piden la dimisión de Enrique Nuño, ya que entienden que está obrando contra los intereses del centro, sin tener en cuenta además el proceso electoral celebrado. En esos comicios, los entonces críticos se llevaron 5 de los 6 puestos que se elegían. Una abrumadora mayoría, que hasta el momento no ha logrado resolver un conflicto que se alarga ya durante varios años.

Economía

Además de todo lo mencionado, el trasfondo también es económico. La Junta de Participación electa acusa al anterior presidente y presidente de la asociación Ama Mieres de cobrar por organizar el baile, y de cobrar diferentes precios para los que son socios del colectivo y para los que no. Afirman que se está lucrando con la organización del evento, y que no rinde cuentas a nadie. Algo que José Antonio Álvarez viene sistemáticamente rechazando, asegurando que lo que hace Ama Mieres es "subvencionar las actividades del centro de mayores para los socios de la entidad".

El próximo martes, con la reunión entre Ricardo Arias y su equipo, y el director general de Mayores del Principado, se escribirá un nuevo capítulo de esta batalla que, por la edad de alguno de los usuarios del centro, está en camino de llegar a denominarse la "nueva guerra de los 100 años".