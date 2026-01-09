El Montepío lanza sus becas para universitarios: descubre la cuantía de las ayudas y cómo optar a ellas

El nuevo año llega en el Montepío de la Minería con nuevas ayudas para los estudiantes. La Fundación Obra Social de la mutualidad ha puesto en marcha, el día 1, una nueva convocatoria, en este caso, para estudiantes universitarios y de Formación Profesional de Grado Superior, que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de febrero. Estas ayudas, que forman parte del Programa de Becas para el curso 2025-2026, suceden a las dirigidas a alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, cuya recepción de solicitudes finalizó el 31 de diciembre.

Según explicaron desde el Montepío, las ayudas podrán solicitarse, como en ediciones anteriores, en la sede central que la mutualidad minera tiene en Oviedo, en las juntas locales de la entidad y de forma telemática, a través del espacio habilitado por la Fundación en la web corporativa www.montepio.es. Además, la entidad mantiene abiertos canales de atención y asesoramiento para las familias interesadas, a través del correo electrónico fundacion@montepio.es y del teléfono 985 96 54 85, operativo en días laborables, de 9 a 15 horas.

El Programa de Becas Montepío 2025-26 se puso en marcha el pasado 1 de octubre con la convocatoria de ayudas para Educación Primaria y Secundaria, así como las destinadas a alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Estas últimas, de carácter transversal, pueden solicitarse hasta el 15 de febrero, con independencia de la etapa educativa.

Bases

"La beca tiene como finalidad ayudar a sufragar los costes del curso académico, con apoyos para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático en el caso de estudiantes de educación postobligatoria presencial, siempre en centros públicos o concertados", se explica en las bases. El documento también se precisa que en el ámbito universitario, "quedan excluidos los estudios de doctorado, especialización y los títulos propios". En Formación Profesional, la convocatoria incluye "todos los ciclos de Grado Superior, así como los de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas".

Para este curso, el Montepío y la Mutualidad de la Minería Asturiana han presupuestado una financiación total de 7.000 euros para Universidad y FP. "En total, se concederán 45 becas, adjudicadas en función de la puntuación obtenida en el baremo establecido, con preferencia para las solicitudes con menor renta familiar en caso de empate", apuntan también las bases de la convocatoria.

La distribución prevista contempla 25 ayudas universitarias de 200 euros por alumno y 20 ayudas de 100 euros para estudiantes de Grado Superior, con la posibilidad de redistribuir los fondos sobrantes entre ambas líneas si quedara remanente.

Compatibilidad

Por último, desde la entidad minera explican que estas ayudas convocadas "son compatibles con cualesquiera otras de la misma finalidad que pudieran recibirse de cualquier administración, institución, entidad o personas". Sin embargo, precisan que "serán incompatibles con las ayudas a la educación obligatoria y educación postobligatoria (Bachiller y Ciclo Formativo de Grado Medio) 2025-26 otorgadas por el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana al socio de la mutualidad, a excepción de las que pudiera recibir en la línea de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo reguladas en sus bases específicas de la convocatoria".