Cuando el parqué patina: Mieres se "hermana" con los Chicago Bulls en la NBA… climática

El BVM2012 es uno de los pocos equipos de Asturias que puede presumir de algo que en el baloncesto modesto suena casi a ciencia ficción. La entidad cuenta con una cancha dedicada en exclusiva al deporte de la canasta. Un lujo del que disfruta desde que, hace ya una década, el Ayuntamiento de Mieres cedió al club el polideportivo de Rioturbio, rebautizado con retranca y ambición como “Rioturbio Basketball Center”. El nombre, rimbombante donde los haya, nació como un guiño al United Center de los Chicago Bulls, uno de los templos del baloncesto mundial, en el que caben más de 20.000 espectadores.

Lo que seguramente nadie esperaba es que, diez años después, el hermanamiento entre Rioturbio y Chicago se cerrara. La culpa la tienen la condensación. Sí, la humedad, ese viejo conocido del clima asturiano, acaba de poner al pequeño polideportivo mierense en la misma liga —al menos en este apartado— que el gigante de la NBA.

Cuando la NBA patina

La escena parecía sacada de una cámara oculta. Partido programado, jugadores calentando, todo listo en el United Center y de repente, suspensión. El Chicago Bulls–Miami Heat ni siquiera llegó a empezar. La pista estaba impracticable por condensación. Ni toallas, ni aire acondicionado, ni más de hora y media de intentos desesperados sirvieron para secar el suelo. La escena es familiar en Rioturbio.

La combinación fue desastrosa debido al partido de hockey hielo el día anterior, con temperaturas inusualmente suaves para Chicago, humedad disparada y lluvia sin descanso. Resultado: parquet resbaladizo y partido aplazado. “Nada más salir a la pista nos dimos cuenta de que no se podía jugar”, explicó el técnico de los Heat, Erik Spoelstra. En la NBA, donde todo parece milimetrado, la humedad ganó el partido.

Bienvenidos a la élite… por lo inesperado

En Rioturbio, la historia suena demasiado familiar. El polideportivo reabrió hace diez años tras un largo cierre y, desde entonces, el BVM2012 convive con un problema persistente: la condensación que convierte la pista en una pista de patinaje artístico. No es nuevo, pero sí cada vez más preocupante.

El mes pasado, sin ir más lejos, el partido ante el Grupo Cultural Covadonga tuvo que suspenderse después de que dos jugadores gijoneses acabaran lesionados tras resbalones provocados por el estado de la pista. Uno de ellos, además, de consideración. En el club mierense hay inquietud, y no es para menos, ya que el invierno asturiano es largo.

250.000 euros y la humedad sigue ahí

Lo llamativo del caso es que el Ayuntamiento de Mieres invirtió 250.000 euros hace poco más de un año para, entre otras cosas, acabar con este problema. Nueva pista de parqué, mejoras en el aislamiento, ventiladores para generar corrientes de aire. Sobre el papel, todo sonaba bien. En la práctica, la condensación sigue saliendo a jugar.

El propio proyecto reconocía que, en determinadas condiciones de temperatura y humedad, la pista se volvía impracticable y que ya se habían suspendido partidos oficiales. Los ventiladores instalados resultaron pequeños y sin una adecuada entrada de aire. “Hubo un mal planteamiento técnico”, admitieron fuentes municipales, que ahora buscan alternativas para no repetir una inversión fallida.

Un problema que no entiende de categorías

Rioturbio no está solo. Recientemente también hubo incidencias similares en La Felguera o Pola de Laviana. La condensación no entiende de escudos, categorías ni presupuestos. Igual se cuela en un polideportivo de cuenca minera que en el pabellón más grande de la NBA.

El “Rioturbio Basketball Center”, más cerca del United Center

El BVM valora la nueva pista y el esfuerzo municipal, pero insiste en que sin una solución definitiva a las condensaciones el polideportivo no puede funcionar con normalidad. Los chavales, recuerdan desde el club, son los más expuestos a un problema traicionero, invisible hasta que ya es tarde. Al menos, queda el consuelo del humor. El Rioturbio Basketball Center ya puede decir que comparte problemas con el United Center. No todos los días un modesto pabellón asturiano entra, aunque sea por la puerta de atrás y con paraguas, en la misma conversación que los Chicago Bulls. En baloncesto no, pero en humedad… Rioturbio ya juega en la NBA.