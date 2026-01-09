El Principado destina un millón de euros a mejorar Valgrande-Pajares fuera de la temporada de esquí, "más allá de la nieve"

El sector de la nieve reclama con insistencia nuevas inversiones en la estación de Valgrande-Pajares y el Principado ha anunciado este viernes que el consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 992.699 euros para el complejo lenense, lo que ocurre es que ese dinero se destinará a potenciar las actividades en la estación fuera de la temporada de esquí, cuando las pistas están sin nieve. El Principado deja claro a ese sector, el de la nieve, que para la administración, Valgrande-Pajares no es patrimonio único de los esquiadores.

El Principado explica que la consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, de la que depende la estación, "da un nuevo paso en su estrategia para convertir la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares en un motor económico y turístico del valle de Lena durante todo el año". Ese paso es de casi un millón de euros "para la Fase II-B del proyecto de desestacionalización y modernización del complejo". El dinero lo aporta el Principado pero ya señalan que es "susceptible de recibir cofinanciación europea a través del Fondo de Transición Justa".

Campeonato de Baloncesto en verano en Valgrande-Pajares / D. M.

El gobierno regional deja claro que el proyecto, esa segunda fase del plan director de Pajares -la primera fue la instalación de la telecabina, entre otras mejoras- "se centra en actuaciones que refuerzan la oferta turística y deportiva más allá de la temporada de nieve, con una apuesta por la sostenibilidad y la integración paisajística".

Miradores panorámicos y sendas

La partida económica ahora aprobada se destinará a la construcción de dos miradores panorámicos en la zona de Cuitunigru, "que ofrecerán vistas privilegiadas al Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y a la montaña de León", así como la creación de senderos accesibles que conectarán la telecabina con estos puntos.

El proyecto también incluye la finalización del circuito de esquí de fondo, "cuya ejecución se ha adaptado para preservar los vestigios de la guerra civil hallados en la zona sureste del trazado. Esta circunstancia ha obligado a modificar el diseño inicial y optar por soluciones que eviten excavaciones y garanticen la protección del patrimonio cultural".

Además, se acometerán trabajos de construcción, mejora y mantenimiento de rutas de senderismo, como la que conduce al Parador de Pajares, la circular de Monte Valgrande, la ruta a la cascada del Ortigalón y la ruta alta de Payares. A estas actuaciones se suma la creación del ansiado circuito de bicicleta de montaña o "bikepark", "que aprovechará las infraestructuras de la telecabina para ofrecer una experiencia ciclista única", y la renaturalización del entorno mediante hidrosiembra, que favorecerá la integración paisajística y la recuperación de zonas afectadas por las obras de la telecabina inaugurada en diciembre de 2022.

Señalización del "bikepark" de Valgrande-Pajares en una imagen de archivo / D. M.

Desde el Principado se apunta también a la tercera subfase de la fase dos del plan director. La administración asegura, sin apuntar fechas, "que se desarrollará en paralelo", y que incluirá la instalación de un telesilla de pinza fija y la iluminación de las pistas. "Estas mejoras permitirán ampliar horarios, diversificar actividades y aumentar la capacidad de transporte en la zona alta de la estación, de forma que se consolida la apuesta por la desestacionalización y la accesibilidad".

Con estas actuaciones, la consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte "incrementa su compromiso con la modernización del complejo, con el impulso un modelo de desarrollo sostenible que combina deporte, naturaleza y turismo, y que refuerza el papel de la estación como destino singular en el norte peninsular", concluye desde el Principado.