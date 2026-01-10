El cine social llega a Langreo con "La canción de Suma" de la afgana Roya Sadat

La Muestra de Cine Social y Derechos Humanos (MUSOC) regresa a Langreo este enero de 2026 como un espacio de encuentro entre el cine, el activismo y el pensamiento crítico, utilizando la pantalla como herramienta para visibilizar conflictos sociales, luchas históricas y relatos de resistencia silenciados por la historia oficial.

La programación incluye proyecciones en el Teatro José León Delestal y el Cine Felgueroso, todas ellas con entrada libre. El ciclo se inaugurará el jueves 15 de enero a las 20.00 horas en el Teatro José León Delestal con la proyección de “La canción de Sima”, de la directora afgana Roya Sadat. Este drama histórico traslada al espectador al Kabul de 2023, donde una protesta liderada por mujeres sirve como puente narrativo hacia 1979, en el preámbulo de la guerra civil afgana. La película retrata la profunda y frágil amistad entre Suraya, defensora del comunismo, y Sima, una cantante de valores conservadores, cuyos ideales y vínculos personales se ven puestos a prueba por la persecución política, la traición ideológica y el estallido del conflicto armado.

Cine esoloveno

La programación continuará el jueves 22 de enero a las 20.00 horas con “Little Trouble Girls”, dirigida por la cineasta eslovena Urška Djukić, ganadora del Premio César. Ambientada en un aislado convento, la película explora el despertar sexual y emocional de Lucía, una joven introvertida cuya fe se ve sacudida por la llegada del coro de un colegio católico. A través de una atmósfera íntima y contenida, la obra aborda la pérdida de la inocencia, la complejidad de la amistad femenina y la ruptura de tabúes en torno a la representación del deseo y la intimidad.

Cine portugués

El viernes 23 de enero a las 19.30 horas, el MUSOC se trasladará al Cine Felgueroso con la proyección del documental “Bulakna”, de la directora portuguesa Leonor Noivo. Utilizando el nombre de un antiguo guerrero filipino como símbolo, la película ofrece un retrato crudo y conmovedor de la migración forzosa por motivos laborales. El documental visibiliza a miles de mujeres filipinas que sostienen economías ajenas como trabajadoras invisibles del primer mundo, redefiniendo los conceptos de hogar, sacrificio y pertenencia en un sistema global profundamente desigual.

Cine brasileño

La muestra se cerrará el jueves 29 de enero a las 20:00 horas en el Teatro José León Delestal con “El agente secreto”, del cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho. Ambientada en el Brasil de 1977, en plena dictadura militar, la película sigue a Marcelo —interpretado por Wagner Moura—, un profesor que regresa a Recife durante el carnaval con la intención de reencontrarse con su hijo. La aparente celebración se transforma en una asfixiante carrera por la supervivencia, donde la euforia colectiva contrasta con la vigilancia y la paranoia de un régimen que no olvida el pasado de sus ciudadanos.

Con esta selección, MUSOC 2026 reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la cultura de paz, consolidándose como una cita imprescindible en el panorama cultural asturiano. La muestra apuesta por el cine como un acto de resistencia, memoria y esperanza, dando voz a quienes han sido relegados al margen y tendiendo puentes entre distintas épocas, territorios y luchas compartidas.