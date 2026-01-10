Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, "Celtas Cortos", "Nuberu"... todos juntos cantando "Santa Bárbara bendita"
Víctor Manuel, Hevia, "Nuberu" , "Celtas Cortos", Marisa Valle Roso, Xune Elipe y José Manuel Tejedor participan en décimo aniversario de la banda "Gaiteros del Carbón"
A Pablo Carrera no le salían las palabras. Víctor Manuel le cedía el micro y el director de Gaiteros del Carbón solo acertaba a decir "gracies" aguantando las lágrimas. La emoción se desbordaba en el teatro José León Delestal de La Felguera al final el primero de los dos conciertos de celebración de los diez años de la banda de gaitas que Carrera fundó hace una década. A las seis menos cuarto de este sábado diez de enero Rubén Prada, director musical del espectáculo, hacía sonar el turullu y empezaba el espectáculo.
La banda tocaba a la gaita "Santa Bárbara bendita". Era el comiendo de un viaje por la historia de la música asturiana. No era un concierto de una banda de gaitas, era mucho más, era una celebración de la música y la cultura asturiana. Con Ramón Prada a los teclados, los sintes y el bajo; con Rubén Bada a las guitarras y Juanjo Díaz a las percusiones, la tradición avanzaba entre otras muchas músicas, todo acompañado de escenografía y coreografía muy alejadas de lo que se espera de una banda de gaitas.
"Gaiteros del carbón" están de aniversario y sus amigos no se lo quisieron perder. El primero en llevarse el aplauso del público que abarrotaba el teatro -todo vendido para los dos pases de la tarde y la noche- fue José Ángel Hevia. El gaitero maliayo volvió a su "Tierra de nadie". El elenco de artisas que se sumaron a la fiesta fue in crescendo. Marisa Valle Roso, Xune Elipe ("Dixebra"), José Manuel Tejedor, "Nuberu" con Chus Pedro y Manolo Penayos reunidos de nuevo –y quizás por última vez sobre un escenario–, "Celtas Cortos", y Víctor Manuel, con su "Cuélebre", demostraron que la banda trasciende las fronteras asturianas y que los "Gaiteros del carbón" además de hacer música durante todos estos años también han hecho muy buenos amigos.
Fue casi hora y media de un espectáculo que se cerró entre lágrimas. Los gaiteros quisieron despedirse con "Santa Bárbara", como habían empezado, pero en esta ocasión se sumaron todos los invitados en una reunión que será muy difícil que se repita.
El público pidió más y Chus Pedro lideró un "Asturias" cantada a coro por el público y muchos de los mejores músicos asturianos de las últimas décadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices
- Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche
- Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda
- La 'guerra' en el centro de mayores de Mieres se recrudece (y precisa de intervención policial)
- Comienzan las obras para instalar un ordenador cuántico de El Entrego, un proyecto para revolucionar la ciencia asturiana
- No está ni al 10% y debería ir al 35%': las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos