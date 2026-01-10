Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, "Celtas Cortos", "Nuberu"... todos juntos cantando "Santa Bárbara bendita"

A Pablo Carrera no le salían las palabras. Víctor Manuel le cedía el micro y el director de Gaiteros del Carbón solo acertaba a decir "gracies" aguantando las lágrimas. La emoción se desbordaba en el teatro José León Delestal de La Felguera al final el primero de los dos conciertos de celebración de los diez años de la banda de gaitas que Carrera fundó hace una década. A las seis menos cuarto de este sábado diez de enero Rubén Prada, director musical del espectáculo, hacía sonar el turullu y empezaba el espectáculo.

La banda, durante la actuación de Víctor Manuel. | FERNANDO RODRÍGUEZ

La banda tocaba a la gaita "Santa Bárbara bendita". Era el comiendo de un viaje por la historia de la música asturiana. No era un concierto de una banda de gaitas, era mucho más, era una celebración de la música y la cultura asturiana. Con Ramón Prada a los teclados, los sintes y el bajo; con Rubén Bada a las guitarras y Juanjo Díaz a las percusiones, la tradición avanzaba entre otras muchas músicas, todo acompañado de escenografía y coreografía muy alejadas de lo que se espera de una banda de gaitas.

David Orihuela

"Gaiteros del carbón" están de aniversario y sus amigos no se lo quisieron perder. El primero en llevarse el aplauso del público que abarrotaba el teatro -todo vendido para los dos pases de la tarde y la noche- fue José Ángel Hevia. El gaitero maliayo volvió a su "Tierra de nadie". El elenco de artisas que se sumaron a la fiesta fue in crescendo. Marisa Valle Roso, Xune Elipe ("Dixebra"), José Manuel Tejedor, "Nuberu" con Chus Pedro y Manolo Penayos reunidos de nuevo –y quizás por última vez sobre un escenario–, "Celtas Cortos", y Víctor Manuel, con su "Cuélebre", demostraron que la banda trasciende las fronteras asturianas y que los "Gaiteros del carbón" además de hacer música durante todos estos años también han hecho muy buenos amigos.

Fue casi hora y media de un espectáculo que se cerró entre lágrimas. Los gaiteros quisieron despedirse con "Santa Bárbara", como habían empezado, pero en esta ocasión se sumaron todos los invitados en una reunión que será muy difícil que se repita.

El público pidió más y Chus Pedro lideró un "Asturias" cantada a coro por el público y muchos de los mejores músicos asturianos de las últimas décadas.