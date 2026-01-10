Grave accidente de tráfico en Langreo, con al menos una persona atrapada que ha sido excarcelada

Grave accidente en el Corredor del Nalón, en la AS-117, en Langreo, a la altura de la fábrica de Bayer en dirección a Oviedo. El siniestro tuvo lugar pasadas las once de esta mañana y al lugar se han trasladado los servicios de emergencia, Guardia Civil, SAMU y Bomberos de Asturias. Una persona quedó atrapada en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelada por los bomberos. Según las primeras informaciones de la Guardia Civil, el siniestro, que se produjo a las 11.35 horas de esta mañana , fue por "una salida de vía con vuelco del Nissan Juke", que según los testigos dio varias vueltas de campana. Pese a la espectacularidad del siniestro, el accidente, según la Guardia Civil, se ha saldado con un herido leve. Al lugar se trasladaron dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de Asturias para regular el tráfico y facilitar el trabajo de los servicios sanitarios y realizar la instrucción de diligencias.

Servicios de emergencia en el accidente en el Corredor del Nalón / LNE

Uno de los vehículos implicados ha quedado volcado en la calzada, en el carril derecho según el sentido de la marcha, y al menos una persona ha quedado atrapada en su interior, en el puesto de conducción. El coche presenta un fuerte impacto en su parte delantera y ha quedado volcado sobre la parte izquierda.

Retenciones y servicios de emergencia por un accidente en el corredor del Nalón / LNE

El siniestro se ha producido en una zona en la que el Corredor del Nalón está desdoblado, con dos carriles en cada sentido de la marcha, y donde la velocidad está limitada a 80 kilómetros por hora. El accidente está produciendo retenciones en la principal vía que vertebra todo el valle del Nalón y que es la salida de la comarca hacia el centro de Asturias.

El Corredor del Nalón es uno de los puntos negros de la red viaria asturiana y el Principado está estudiando medidas para aumentar la seguridad, entre ellas el desdoblamiento completo de la calzada.

El último accidente en la carretera tuvo lugar el pasado mes de junio con dos heridos graves en un choque frontal a la altura de Blimea, en San Martín del Rey Aurelio.

En mayo del año pasado una mujer falleció en otro accidente en la misma carretera, en esta ocasión en la zona alta del valle, en el concejo de Sobrescobio. Su coche se salió de la calzada y cayó por un desnivel de 20 metros. En el siniestro resultaron heridos la hija y el nieto de la fallecida.