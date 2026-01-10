Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el "sí" de Risto: el talento del Coro Minero conquista "Got Talent"

Hace ya casi 30 años, una marca de cerveza lanzaba un eslogan publicitario bajo el lema "Donde va, triunfa". Y el Coro Minero de Turón ha hecho de esa frase su seña de identidad. La última muestra la ha dejado en el programa de televisión "Got Talent", donde la veterana formación turonesa, que en 2025 cumplía 75 años de actividad ininterrumpida, ha conquistado al jurado. Lágrimas por parte de la asturiana Paula Echevarría y la polifacética Lorena Castella, el codiciado "sí" de Risto Mejide, y el apoyo también de Carlos Latre, valieron para que la agrupación minera pasase de ronda en el concurso de talentos.

Su paso por los platós de Telecinco conforma para el coro turonés una "experiencia inolvidable". Lo dice su director, Nicanor García, que explica que la participación del Coro Minero en el show no fue una idea de la formación, sino que fueron los propios responsables de casting del programa quienes les llamaron para que fueran. "Cuando cantamos en el Molinón como homenaje a los mineros fallecidos en Cerredo, tuvo mucho impacto, y nos llamaron desde Telecinco para invitarnos a participar en las audiciones", explica García.

La aventura

La aventura madrileña consistió en dos días de grabación, uno para los ensayos y otro para la actuación, que se pudo ver en el estreno de la nueva temporada del programa este sábado. "La verdad es que casi no vamos, porque nos decían que para esta fase eliminatoria teníamos que correr nosotros con los gastos, y era inviable, pero finalmente fue la cadena la que corrió con ellos. Todo muy bien, la verdad", aclara Nicanor García.

Fue la segunda actuación de la noche en la emisión de este sábado. El coro turonés aparecía al levantar el telón del teatro. Tras ellos, con los cascos encendidos, una enorme pantalla emitía un vídeo sobre las historias de algunos de ellos. Y con el fin de la proyección, el Santa Bárbara Bendita en las voces de coro turonés. Apenas empezaron a cantar, y deshicieron de emoción a Paula Echevarría. También Lorena Castell derramaba lágrimas al escuchar los versos de la canción. Con una sonora ovación se cerraba la actuación, para que el jurado emitiese su valoración.

Paula Echevarría, con lágrimas en los ojos, durante la actuación del coro minero de Turón. / A. Velasco

Risto Mejide, el jurado más duro de la televisión, se quedó casi sin hablar. "Viendo como está mi compañera Paula, hoy somos todos un poco como ella. Estamos en shock", aseveró totalmente impresionado. Carlos Latre fue más allá, y agradeció al coro que ponga en valor ese recuerdo y la memoria, y reinvindicó "el arte que ha nacido de las minas", lo que hizo que todo el teatro se pusiera en pie y dedicase una nueva ovación a los mineros. Lorena Castell fue la tercera en hablar. Apenas pudo: "Es increíble escucharos cantar. Gracias por haber venido", dijo antes de volver romperse.

Emoción

Llegaba el turno de una emocionadísima Paula Echevarría. "Como asturiana, con madre de Mieres, y muchos familiares y amigos en la mina, cuando vi los cascos con la luz ya empecé a llorar", dijo, para dirigirse al Coro: "Gracias por traerme un trocin de Asturias de esta manera tan bonita". Los votos estaban claros, y los cuatro miembros del jurado dijeron que "sí", dando pase al coro a la siguiente fase.

"El secreto del coro minero es que conecta con la gente", asegura el presidente de la entidad, que apunta que "cuando empezamos a cantar con las luces del plató apagadas, solo iluminados con nuestros cascos, el Santa Bárbara Bendita, podíamos sentir la respiración del público e incluso sus sollozos". Para García, "tener esta visibilidad que nos da el programa es muy importante para un coro con 75 años de historia y que lleva por bandera la minería y las cuencas mineras allá por donde va". Este año, su actividad les llevará, entre otros lugares, a México. Y cruzarán "el charco" sabiendo que han sido de los pocos artistas que durante la decena de temporadas de Got Talent se han llevado el "sí" de Risto.