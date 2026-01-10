Mieres concede 30.000 euros en ayudas a colectivos sociales, aunque el 60% se lo reparten entre dos
La concejala de Derechos Sociales destaca la labor de los colectivos y muestra la disposición del Ayuntamiento a colaborar
El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias, ha informado de que ya se ha publicado la resolución de concesión de subvenciones a asociaciones sociales del concejo. Una convocatoria que, con 30.000 euros de presupuesto, tiene como objetivo "apoyar el mantenimiento del tejido asociativo social y colaborar en la importante labor que realiza en ámbitos como la salud, la inserción social o la solidaridad". En concreto, un total de nueve asociaciones –todas las que presentaron solicitud—recibirán estas ayudas, con distintos importes dependiendo de la documentación aportada. Entre dos de ellas, Norte Joven y Amicos, se llevan más del 60 por ciento del presupuesto.
En concreto, las ayudas concedidas, ordenadas de mayor a menor cuantía, se distribuyen entre la Asociación Cultural Norte Joven Mieres -Norjomi- (12.209,69 euros), la Asociación Mierense de la Cocina Solidaria -Amicos- (9.809,04 euros), Cruz Roja Española (2.375,53 euros), la Asociación Parkinson Asturias (2.285,32 euros), Cáritas Diócesis de Oviedo (1.226,13 euros), Expoacción Organización Solidaria (1.022,69 euros), la Liga Reumatológica Asturiana (505,79 euros), la Asociación para la Lucha contra Enfermedades Renales (364,90 euros) y AFESA Salud Mental Caudal (200,91 euros).
Labor
La concejala de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, destacó la importante labor que el tejido social del concejo realiza a diario e incidió en el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento de estas subvenciones y con la colaboración con las iniciativas y proyectos solidarios que ponen en marcha en nuestro municipio. "Las organizaciones sociales llevan a cabo una labor impagable, trabajando para apoyar a las personas que más lo necesitan y luchando contra la desigualdad y la precariedad", indicó la edil, que agradeció su esfuerzo e implicación.
Estas no son las únicas subvenciones a nivel social que desde el Ayuntamiento de Mieres se han concedido en las últimas semanas. Un total de 59 familias de Mieres se beneficiarán de las ayudas económicas municipales destinadas a afrontar las obligaciones derivadas de la titularidad de la vivienda habitual. Estas ayudas, financiadas íntegramente con fondos municipales, cuentan con un importe global de 20.000 euros y tienen como finalidad apoyar a familias del concejo con escaso nivel de renta en los gastos vinculados al mantenimiento de su vivienda habitual. Tal y como recogen las bases de la convocatoria, la prestación puede alcanzar hasta el 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices
- Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda
- La 'guerra' en el centro de mayores de Mieres se recrudece (y precisa de intervención policial)
- Comienzan las obras para instalar un ordenador cuántico de El Entrego, un proyecto para revolucionar la ciencia asturiana
- No está ni al 10% y debería ir al 35%': las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos
- La ventana natural más espectacular de España está en Asturias: un 'ojo de buey' situado a 1.200 metros de altitud y de casi 20 metros de diámetro