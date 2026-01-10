Mieres concede 30.000 euros en ayudas a colectivos sociales, aunque el 60% se lo reparten entre dos

El Ayuntamiento de Mieres, a través del área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias, ha informado de que ya se ha publicado la resolución de concesión de subvenciones a asociaciones sociales del concejo. Una convocatoria que, con 30.000 euros de presupuesto, tiene como objetivo "apoyar el mantenimiento del tejido asociativo social y colaborar en la importante labor que realiza en ámbitos como la salud, la inserción social o la solidaridad". En concreto, un total de nueve asociaciones –todas las que presentaron solicitud—recibirán estas ayudas, con distintos importes dependiendo de la documentación aportada. Entre dos de ellas, Norte Joven y Amicos, se llevan más del 60 por ciento del presupuesto.

En concreto, las ayudas concedidas, ordenadas de mayor a menor cuantía, se distribuyen entre la Asociación Cultural Norte Joven Mieres -Norjomi- (12.209,69 euros), la Asociación Mierense de la Cocina Solidaria -Amicos- (9.809,04 euros), Cruz Roja Española (2.375,53 euros), la Asociación Parkinson Asturias (2.285,32 euros), Cáritas Diócesis de Oviedo (1.226,13 euros), Expoacción Organización Solidaria (1.022,69 euros), la Liga Reumatológica Asturiana (505,79 euros), la Asociación para la Lucha contra Enfermedades Renales (364,90 euros) y AFESA Salud Mental Caudal (200,91 euros).

Labor

La concejala de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, destacó la importante labor que el tejido social del concejo realiza a diario e incidió en el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento de estas subvenciones y con la colaboración con las iniciativas y proyectos solidarios que ponen en marcha en nuestro municipio. "Las organizaciones sociales llevan a cabo una labor impagable, trabajando para apoyar a las personas que más lo necesitan y luchando contra la desigualdad y la precariedad", indicó la edil, que agradeció su esfuerzo e implicación.