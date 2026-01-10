Nabos que se comen a besos en La Foz: así fue la particular ceremonia gastronómica de Morcín

Por vigésimo año, la Cofradía de Amigos de los Nabos hacía suya la iglesia de La Foz de Morcín para celebrar un nuevo Gran Capítulo de su intensa historia. Un acto que sirvió para entronizar como Cofrades de Honor, como nuevos "comenabos", a los periodistas Jesús Álvarez (TVE) y Ana Francisco (TPA), a la empresa Mantequería Arias, con casi dos siglos de historia, y a la Asociación Torreón Coto de Peñerudes. Un acto que comenzó con un emocionante recuerdo a los socios fallecidos, entre ellos José Antonio Martínez Allende ("Jama", fundador del colectivo), y a los mineros fallecidos en Cerredo y Vega de Rengós, y que terminó entre risas por ese "juego" que da el nabo a la hora de hablar de la hortaliza.

El desfile de las cofradías que acompañaron a la morciniega y la foto de familia abrían los actos, que el pasado año la lluvia se encargó de empañar. Sin embargo, la soleada mañana de sábado era un escenario envidiable para que los cofrades llegados de varios puntos del país, Francia e incluso de Portugal, pudieran compartir pasión por la gastronomía. La periodista y presentadora del programa "El Picu", Ana Francisco, fue una de las entronizadas este sábado como Cofrade de Honor. Reconocida por muchos vecinos que se acercaban a pedirle una foto y conversar con ella, Francisco estaba encantada. Aseguró que ser cofrade de Honor de los Amigos de los Nabos es especial "porque además me parece algo muy ligado al pueblo, a la raíz, me hace mucha ilusión". Leonesa de nacimiento pero ya asturiana de adopción, tras ser entronizada y besar el nabo, marca de carmín en la hortaliza incluida, la periodista aprovechó para invitar a los asistentes a apuntarse al programa que presenta y también a adoptar un galgo, otra de las pasiones por las que se desvive.

Así fue la ceremonia y los actos en torno al XX Capítulo de la Cofradía de Amigos de los Nabos. / Fernando Rodríguez

Pasión

Antes que Ana Francisco habían ya atravesado el arco de donde cuelga el imponente nabo que preside la ceremonia tanto Raquel Pereira, presidenta de la asociación Torreón Coto de Peñerudes, como Javier Roza, responsable de mantequería Arias. Pereira ensalzó el trabajo de los Amigos de los Nabos: "unos y otros lo que hacemos es cuidar el patrimonio y organizar actividades para de todo tipo para dar a conocer el concejo de Morcín". Mientras, Javier Roza también agradeció a la Cofradía que se acordará de la mantequería, y destacó los lazos entre empresa y asociación: "a ambos nos une la pasión por la gastronomía".

Cerraba la investidura de los cofrades de Honor Jesús Álvarez. Este veterano periodista, voz e imagen del deporte en muchos hogares a través de la televisión, aseguraba que para él "que se acordaran de mí es un orgullo, y estoy encantado porque estas ceremonias son tradiciones que a mí me gustan, soy muy tradicional me gusta que se conserven". Entra además en una lista de cofrades honoríficos donde tiene algunos amigos: "Está Sergio Sauca, que ha sido mi compañero en televisión muchos años; Boris Izaguirre, que también es un buen deportista e íbamos al mismo gimnasio, y también Vicente del Bosque, que es gran amigo y un fenómeno. Me agrada mucho estar en esta lista". Pero Álvarez dejaría lo mejor para el final. Tras una ceremonia llena de dobles sentidos respecto al nabo, entre tamaños, pesos y longitudes, Jesús Álvarez dejaba la perla final: "Antes de venir a recibir este reconocimiento del nabo, un amigo me dijo que el año pasado no me lo habían dado por centímetros y que este había sido por los pelos", lo que desató las carcajadas de todos los asistentes.

Certamen

La ceremonia del XX Capítulo de la Cofradía de Amigos de los Nabos también tuvo otros protagonistas. Primero, los tres alumnos que lograron premios en el concurso regional e interregional de "Los Nabos na cocina". Diego Sierra Díaz (IES Valle de Aller) y Silvia Pérez Garnacho (Escuela de Valladolid), se llevaron los dos accésit de un certamen que ganó el estudiante del Centro Profesional de Gijón, Josu Xabier Díaz. Además, los Amigos de los Nabos recibieron a un nuevo cofrade numerario, Luciano Menéndez.

La jornada terminaría con una comida de hermandad, a base, como no, de pote de nabos. Un encuentro que sirvió para cerrar un nuevo capítulo en el amplio libro de los amigos de los nabos morciniegos, que como cada edición, siguen agasajando a sus invitados y poniendo el nabo en lo más alto de la gastronomía.