San Martín sigue apostando por los planes de empleo: el nuevo, con 20 trabajadores por un año

San Martín del Rey Aurelio invertirá 530.000 euros para dar trabajo y formación durante un año a un total de veinte personas con distintos perfiles. El Ayuntamiento puso en marcha este viernes un nuevo Plan Local de Empleo financiado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), a través del Fondo Social Europeo.

El alcalde, José Ramón Martín Ardines ha recibido a los nuevos trabajadores en el salón de plenos, para darles la bienvenida y emplazarles a que aprovechen “esta oportunidad laboral que se les presenta para adquirir una formación y unas habilidades que les faciliten su posterior incorporación al mercado laboral”.

Distintos puestos

Por ocupaciones han sido contratados un graduado en derecho, un informático, un técnico de igualdad, siete gestores documentales y de soporte administrativo, cinco asistentes de información y orientación, tres ordenanzas, un pintor y un operario de oficios múltiples.

Todos ellos van a desempeñar sus funciones en las diferentes dependencias municipales, como los servicios sociales, el servicio de empleo, los telecentros, las bibliotecas y el teatro de El Entrego, además de en el propio Ayuntamiento, en los colegios públicos del concejo o en los servicios exteriores municipales.

La convocatoria para acceder a este programa ha sido libre y se ha diferenciado positivamente a los mayores de 45 años y a los beneficiarios del salario social o del ingreso mínimo vital, por considerarse colectivos más vulnerables y con mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo.

"Prioridad"

“Este nuevo programa de empleo constata el compromiso del gobierno local con las políticas sociales que sitúan el empleo entre sus prioridades, contado para su desarrollo con el apoyo económico del Principado de Asturias”, subrayó Ardines durante el encuentro. Del mismo modo, acciones como esta son “favorecen el acceso al empleo a personas que pertenecen a colectivos con más dificultades, a las que tenemos que apoyar”, destacó.

Además del plan de empleo, dentro del programa de prácticas se ha incorporado, también por un año, un trabajador social, un soldador y un técnico administrativo.