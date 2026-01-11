La Castañeru Redes Trail, cuando el deporte es una fiesta: Rubén Cabo y Ana Granda ganan la carrera de Sobrescobio

El parque natural de Redes volvió a ser una fiesta gracias a las carreras de montaña, en este caso, una de sus más clásicas, que viene celebrándose desde 2014: la Castañeru Redes Trail, cuyo recorrido transcurre prácticamente en su totalidad por el paraje conocido como Castañeru Montés, entre Rioseco y Ladines. La prueba contó con cerca de medio millar de participantes (450). El vencedor en categoría masculina fue el riosano Rubén Cabo Vázquez, del Find Your Everest Team, cada vez en mejor forma, mientras que en mujeres la ganadora fue Ana Granda Valles, una de las grandes corredoras asturianas, que recientemente venció en Peña Ubiña o el Valle del Esva.

Recorrido

La carrera, de unos 11,7 kilómetros de recorrido, partió a las 10.30 horas de la plaza del Ayuntamiento de Sobrescobio, en Rioseco, que también sirvió como línea de meta de la competición. El vencedor, Rubén Cabo, impuso su ritmo desde el primer momento de la carrera. Llegó al punto medio de la prueba, el más alto del recorrido (a 887 metros de altura, en el entorno de Les Collaínes) ya en primera posición, marcando allí un tiempo de 31:19, con un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado, que tanto ahí como en meta fue Andrés García Blanco, compañero de equipo del ganador. En la bajada, García Blanco logró recortar unos segundos a Cabo.

Varios participantes, en la zona alta del recorrido. / José Luis Lastra

El vencedor entró con un tiempo de 54:16, por los 55:03 del segundo clasificado. El tercer cajón del podio fue para Pablo Sierra González, que invirtió 55:53. En veteranos, el primer puesto fue para Juan Tenorio Rupérez, octavo en la general.

Femenina

En la prueba femenina, Ana Granda salió a por todas y marchaba primera, con 57 segundos de ventaja sobre Silvia Álvarez al final del tramo de subida. En la bajada siguió apretando para acabar distanciando a su rival en más de dos minutos, parando el cronómetro en 1:03:24. Álvarez, segunda, invirtió 1:05:57. El tercer puesto fue para Ana Junquera, con un tiempo de 1:07.36.