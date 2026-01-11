La Castañeru Redes Trail, cuando el deporte es una fiesta: Rubén Cabo y Ana Granda ganan la carrera de Sobrescobio
La prueba de montaña con salida y meta en Rioseco contó con cerca de medio millar de participantes
El parque natural de Redes volvió a ser una fiesta gracias a las carreras de montaña, en este caso, una de sus más clásicas, que viene celebrándose desde 2014: la Castañeru Redes Trail, cuyo recorrido transcurre prácticamente en su totalidad por el paraje conocido como Castañeru Montés, entre Rioseco y Ladines. La prueba contó con cerca de medio millar de participantes (450). El vencedor en categoría masculina fue el riosano Rubén Cabo Vázquez, del Find Your Everest Team, cada vez en mejor forma, mientras que en mujeres la ganadora fue Ana Granda Valles, una de las grandes corredoras asturianas, que recientemente venció en Peña Ubiña o el Valle del Esva.
Recorrido
La carrera, de unos 11,7 kilómetros de recorrido, partió a las 10.30 horas de la plaza del Ayuntamiento de Sobrescobio, en Rioseco, que también sirvió como línea de meta de la competición. El vencedor, Rubén Cabo, impuso su ritmo desde el primer momento de la carrera. Llegó al punto medio de la prueba, el más alto del recorrido (a 887 metros de altura, en el entorno de Les Collaínes) ya en primera posición, marcando allí un tiempo de 31:19, con un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado, que tanto ahí como en meta fue Andrés García Blanco, compañero de equipo del ganador. En la bajada, García Blanco logró recortar unos segundos a Cabo.
El vencedor entró con un tiempo de 54:16, por los 55:03 del segundo clasificado. El tercer cajón del podio fue para Pablo Sierra González, que invirtió 55:53. En veteranos, el primer puesto fue para Juan Tenorio Rupérez, octavo en la general.
Femenina
En la prueba femenina, Ana Granda salió a por todas y marchaba primera, con 57 segundos de ventaja sobre Silvia Álvarez al final del tramo de subida. En la bajada siguió apretando para acabar distanciando a su rival en más de dos minutos, parando el cronómetro en 1:03:24. Álvarez, segunda, invirtió 1:05:57. El tercer puesto fue para Ana Junquera, con un tiempo de 1:07.36.
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- Tragedia a 50 metros de casa: así fue el accidente que costó la vida a un vecino de Morcín
- Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices
- Hallan muerto a un vecino de Morcín tras caer por un talud cuando paseaba por una senda
- La 'guerra' en el centro de mayores de Mieres se recrudece (y precisa de intervención policial)
- Comienzan las obras para instalar un ordenador cuántico de El Entrego, un proyecto para revolucionar la ciencia asturiana
- No está ni al 10% y debería ir al 35%': las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos